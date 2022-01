La huérfana 2 perturbó a la protagonista por su drástica transformación

La huérfana es una de las mejores películas de terror en los últimos años gracias al giro argumental que tuvo en los minutos finales: la familia descubre que su hija adoptiva Esther en realidad es una mujer de 33 años con enanismo y actitudes psicópatas.

A 13 años de la primera entrega, la precuela titulada First kill ya finalizó su rodaje y la protagonista Isabelle Fuhrman desveló a The Hollywood Reporter que no usaron técnicas de rejuvenecimiento digital. Precisó que, en realidad, solo fue maquillaje y perspectiva de cámara.

“Como adulto, volver a interpretar un papel que literalmente hiciste de niño nunca se ha hecho antes. Es algo imposible. No usamos efectos especiales ni trucos de maquillaje locos y creo que eso es lo que hace que la película funcione. Realmente no puedes entender cómo consigo verme así (como alguien de 9 años), pero lo hago y es realmente espeluznante”, explicó al medio.

Si bien el resultado dejó en shock a la actriz, precisó que se siente entusiasmada con el logro: “Me encanta el desafío de poder interpretar a una niña porque eso nunca se ha hecho (con esas características) en la historia del cine (...). Pensé: ‘Oh, un adulto nunca ha retomado el papel que interpretó cuando era niño’”, contó.

La huérfana 2 contará la vida previa de Ester antes de llegar a la casa de los Coleman. Foto: Warner Bros

“Estuve ahí todos los días. Sé cómo hicimos esto. Conozco todos los trucos y estoy muy perturbada en este momento porque de alguna manera tengo 9 años otra vez y no tiene ningún sentido”, finalizó sobre la transformación que promete dejar a más de uno pasmado.

¿De qué tratará Orphan: first kill?

En cuanto al argumento, Deadline adelantó que la precuela explicará cómo Esther escapó del hospital psiquiátrico en el que está internada en Estonia y logró llegar a Estados Unidos para hacerse pasar por la hija desaparecida de una familia millonaria.