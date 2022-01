House of the dragon: Peter Dinklage cuestiona a HBO por no tomar riesgos

Game of thrones finalizó y se consagró como una de las mejores series de televisión en la historia. Debido a ello, no es de extrañar que HBO diera luz verde a más producciones para expandir el universo ficticio concebido originalmente en las novelas de George R. R. Martin.

Actualmente, hay cuatro series en desarrollo y la más próxima a estrenarse es House of the dragon, la precuela que contará la caída de la casa Targaryen muchos años antes de los eventos de la serie original. Los fans no podrían estar más emocionados por su estreno.

PUEDES VER: Gal Gadot asegura no volver a trabajar con Joss Whedon tras acusarlo de discriminación

La expectativa es grande, pero probablemente todo sea diferente para Peter Dinklage . En conversación con WTF podcast, reconoció que la apuesta de HBO será buena; sin embargo, cuestionó que el canal no apueste por algo diferente para la audiencia:

“Creo que va a ser un show realmente bueno. Conozco al director y al productor, quienes trabajaron en nuestra serie y va a ser realmente bueno. Pero con el nuestro tomaron un riesgo, HBO lo hizo. Todo está bajo nuevo liderazgo ahora. Tomaron un enorme riesgo con nuestro show y fue un comienzo lento, pero ¿por qué no lo hacen otra vez? Esto no es un riesgo. Se ha probado que funciona”.

Los fans están contando los dias por el estreno de House of dragon. Foto: composición / HBO

Pese a esta observación, House of the dragon es la serie más esperada del 2022, según IMDb. Ni los programas de Marvel ni Star Wars le hacen sombra y George R. R. Martin no podría estar más contento con las expectativas que guardan los fans.