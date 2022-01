Dune 2: director brinda detalles sobre la secuela con Timothée Chalamet

Durante el 2021, el remake de Dune destacó notablemente por ser un filme dirigido por Denis Villeneuve y protagonizado por Timothée Chalamet, por lo que se consagró como una de las favoritas de los amantes del género de ciencia ficción. El largometraje basado en la novela homónima de Frank Herbert promete contar con al menos tres partes para transformarse en una franquicia. La segunda ya se encontraría avanzada notablemente.

La primera cinta marcó un éxito en la taquilla, principalmente por el elenco liderado por el protagonista de Call me by your name y las actuaciones de Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Dave Bautista, Jason Momoa, Javier Bardem y Zendaya.

Dune: posters oficiales de la película de HBO Max. Foto: composición/Warner Bros.

¿De qué trata Dune?

Arrakis se convierte en el más importante del universo, lo que conlleva a una lucha por el poder, las alianzas y las traiciones. Esto ocasionará una guerra interestelar en la que su director presenta deslumbrantes escenarios y planos más que ambiciosos. Todo esto puso como bandeja el inicio de la segunda parte del proyecto.

Dune 2 según Denis Villeneuve

El mismo director indicó que se vio obligado a dividir la historia en una trilogía a causa de su evidente extensión y detalles tan característicos propios de los libros. En un diálogo con The Hollywood Reporter explicó: “En este momento estoy en lo que llamo ‘preparación suave’, lo que significa que estamos terminando el guion. Pronto comenzaremos con los guiones gráficos”.

Ante la esperanza de los fanáticos de la ciencia ficción de conocer novedades sobre el film, el cineasta reveló cómo avanza la secuela. “Dune: parte 2 está siendo trabajada en este momento por la diseñadora de producción Patrice Vermette. Es esa parte hermosa donde solo está soñando, mirando el techo y pensando en la película, me encanta. Quiero decir, es como el momento en que todo es posible, antes de que tengamos el impacto de la realidad que vendrá”, precisó.