Disney+ confirma serie de Percy Jackson y los dioses del Olimpo

Percy Jackson y los dioses del Olimpo, la famosa saga de novelas del género aventura y fantasía escrita por Rick Riordan, llegará a Disney+ a través de una nueva serie. De esta manera, lo que había quedado de manera inconclusa con las películas que se lanzaron en 2010 y 2013 tomará un nuevo camino dentro del mundo del streaming.

Rick Riordan, la mente creativa detrás de la popular franquicia, confirmó la noticia a través de un video publicado en las redes oficiales de Disney+.

“La espera ha terminado, semidioses. Estoy encantado de decirles que Percy Jackson y los dioses del Olimpo realmente y por seguro llegará a sus pantallas”, expresó Riordan.

Asimismo, el creador de la saga agradeció a los fanáticos por su emoción y aseguró que la experiencia “será genial”.

De momento, no se sabe la fecha oficial de lanzamiento, pero el mismo escritor confirmó que escribirá el episodio piloto junto a Jon Steinberg, cocreador de The Old Man.

¿Qué pasó con Percy Jackson 3?

En 2010 y 2013 se lanzaron las dos primeras adaptaciones de los libros escritos por Rick Riordan: Percy Jackson y el ladrón del rayo, y Percy Jackson y el mar de los monstruos.

Percy Jackson y el ladrón del rayo - Percy Jackson y el mar de los monstruos. Foto: composición/Disney+

Aunque ambas cintas recuperaron sus gastos de producción, finalmente no recaudaron lo suficiente como para convencer a los productores de realizar la tercera parte.

Desde entonces, la saga de películas quedó inconclusa. Ahora, con la confirmación de Disney+, se espera que la serie sea el próximo gran éxito de la plataforma.