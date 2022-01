Tom Cruise: ¿lo veríamos como Green Lantern de DC o Iron Man de Marvel?

La extensa y variada filmografía de Tom Cruise todavía no tiene una cinta de superhéroes, pero no sería raro que la tuviese, ya que le encanta la acción con acrobacias, hacer secuelas y, además, ha protagonizado en muchas historias de ciencia ficción. Entonces, una película con personajes de DC Comics o Marvel Studios sería perfecta para el para una de las últimas grandes estrellas de Hollywood.

Cruise como Hal Jordan

Actualmente, HBO Max tiene una serie en proceso titulada de Green Lantern Corps. Se trata de un proyecto de Greg Berlanti, el cerebro detrás del Arrowverso que se hizo tan popular entre los fans de DC. Hasta ahora, se sabe que este show contará con personajes importantes como Alan Scott y Guy Gardner pasando por Jessica Cruz y Simon Baz.

La historia abarca varias décadas y galaxias en distintas líneas temporales: los años 40, los 80 y la actualidad y nos presentará a Hal Jordan , oriundo de Coast City. Fue en contra los deseos de su familia y siguió los pasos de su padre para convertirse en piloto de combate. Pero fue, seleccionado por el anillo de poder de Abin Sur para unirse a los Green Lantern Corps gracias a su gran capacidad a la hora de enfrentar sus miedos.

Se dice que ya habían negociado con el astro de Hollywood en una primera instancia y que están reactivando las negociaciones con Cruise para que Linterna Verde se convierta en uno de los estrenos más llamativos de los próximos años solo por ser interpretado por Tom Cruise que provocaría un gran impacto en el mundo del cine de superhéroes.

Cruise podría ser el próximo Hal Jordan y reivindicar la historia de Linterna Verde. Foto: Composición / DC.

Cruise como Tony Stark

El nombre del actor también suena fuerte para participar de Doctor Strange in the Multiverse of Madness como una poderosa variante de Iron Man (interpretado en UCM por Robert Downey Jr) debido a que el cotizado actor se encontraba en negociaciones de interpretar al personaje antes de Downey Jr.

Tom Cruise rechazó el papel en la primera película de Marvel Studios asumiendo que no funcionaría debido a que no se sentía conectado con el personaje. A sí lo reveló el actor en una entrevista que concedió a Comic Book en el 2018 . Pero, al parecer, la última superestrella de Holywood finalmente llegará al género de superhéroes en el año en que cumple 60.