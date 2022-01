A estas alturas, ya no es un secreto que Spiderman: no way home cumplió el sueño de los fans al presentar a Tom Holland junto a Tobey Maguire y Andrew Garfield enfundados en sus trajes arácnidos. Claramente, el Spider-Verse fue el secreto a voces mejor guardado de Sony Pictures y Marvel Studios, por lo cual trataron de ocultar la llegada de los otros ‘Trepamuros’ lo máximo posible.

No obstante, la película ya vio la luz en millones de cines en el mundo y, a varias semanas de su estreno, los estudios ya no temen en revelar promocionales con sus tres versiones del superhéroe arácnido. En ese sentido, se han publicado imágenes oficiales del encuentro final entre los ‘Lanza telarañas’ y los icónicos villanos que estuvieron en la trama.

Tobey Maguire, Tom Holland y Andrew Garfield en promocionales de No way home. Foto: Sony Pictures Imageworks

El Spiderman de Andrew Garfield se encuentra con Electro. Foto: Sony Pictures Imageworks

El Spiderman de Andrew Garfield contra Lagarto. Foto: Sony Pictures Imageworks

Encuentro arácnido en No way home. Foto: Sony Pictures Imageworks

De ese modo, esta es la primera vez que Maguire y Garfield aparecen en algún vistazo formal del mencionado filme del UCM, pues, como se recuerda, tanto Sony como Marvel trataron de evitar los spoilers a tal punto que editaron uno de los dos clips principales que se emitieron.

Según comenta ComicBook.com, las fotografías formaron parte de una entrevista que Chris Waegner, supervisor de efectos visuales, ofreció a Before and Afters, una revista online especializada en la citada especialidad

“Habrá niños que verán esta película con Tom Holland como Spider-Man por primera vez, mientras que hay gente que es mayor, quizá fans de los cómics, que vieron originalmente a Tobey Maguire como Spider-Man en la gran pantalla, o que años después vieron otra entrega con Andrew Garfield en ese papel”, comentó Waegner.

“Era muy importante para nosotros hacer justicia a la franquicia. Sé que el director Jon Watts y el supervisor de VFX Kelly Port estaban igualmente apasionados por esta franquicia”, agregó.