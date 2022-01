Sony estaría planeando desarrollar un spin-off de MJ de Zendaya

Spider-Man: no way home no solo nos trajo de vuelta a los villanos de películas anteriores, sino que también nos brindó una exploración de la relación entre Peter Parker y MJ, quien se ha vuelto en uno de los personajes principales favoritos de los fanáticos. Ahora, parece que podríamos ver más de ella a pesar de lo que sucedió en el final de No way home.

El famoso insider de Marvel MyTimeToShineH anunció a través de su cuenta de Twitter que Sony tiene planes de hacer un spin off enfocado en la MJ de Zendaya. Recordemos que hace poco Tom Holland confirmó que se tenían planes para hacer de MJ una heroína; sin embargo, esas ideas se dejaron de lado.

Zendaya y Tom Holland antes de tener un relación sentimental, fueron muy buenos amigos. Foto: Marvel Studios

Zendaya tendría película en solitario sobre MJ

Según el usuario de Twitter @MyTimeToShineH, Sony está buscando a Zendaya para protagonizar su propia película sobre su personaje de Spider-Man. Sin embargo, no se han proporcionado más detalles, por lo que no es una noticia confirmada por Sony, así que debemos tomarlo con cautela. Por otro lado, el usuario en mención es conocido por publicar primicias que terminaron siendo verdaderas.

Insider anuncia que Sony estaría planeando película en solitario del MJ de Zendaya. Foto: Twitter

Según el portal Epicstream, si el rumor es cierto, hay una gran posibilidad de que le den al personaje algunos superpoderes, con los que se convertiría en Spider-Woman. Algo menos probable es que la película sea más sólida y con menos acción, donde se pueda ver la vida de MJ luego de olvidar la existencia de Peter Parker.