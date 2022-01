Peter Dinklage explota contra remake de Blancanieves: “Hay mucha hipocresía”

Disney ha desatado diversas reacciones con el anuncio de los remakes para sus clásicos animados. La polémica envolvió en su momento a Mulan, luego a la Sirenita con Halle Bailey y más recientemente a Rachel Zegler como la protagonista de Blancanieves. Ahora, alejándose del cast de su rol principal, Peter Dinklage ha ofrecido duras opiniones en torno a esta nueva historia de Snow White.

Rachel Zegler dará vida a Blacanieves en el remake live-action de Snow White. Foto: Disney/@rachelzegler/Instagram

El famoso actor, reconocido por haber interpretado a Tyrion Lannister en Game of thrones, participó en WTF Podcast (vía Variety), en donde expresó su malestar porque los 7 enanitos siguen siendo retratados de la misma manera que desde hace décadas, sin aportarles mayor representación a su desarrollo.

“ Hay mucha hipocresí a. No quiero ofender a nadie, pero me sorprendió un poco cuando todos quedaron muy orgullosos de elegir a una actriz latina como Blancanieves. Pero todavía estás contando la historia de Blancanieves y los siete enanos. Da un paso atrás y mira lo que estás haciendo allí. No tiene sentido para mí”, precisó Dinklage.

Peter Dinklage es una de las estrellas más famosas de Juego de tronos. Foto: HBO

De ese modo, el intérprete estadounidense se sintió decepcionado, puesto que, a su punto de vista, creyó que su trayectoria en la industria del entretenimiento podría haber impactado lo suficiente como para que haya mayor diversidad en la propuesta de acción real de Blancanieves respecto a cómo serán representados los 7 amigos de la princesa.

“Eres progresista en un sentido, pero luego sigues haciendo esa maldita historia sobre siete enanos viviendo juntos en una cueva, ¿Qué diablos estás haciendo, hombre? ¿No he hecho nada para avanzar en la causa desde mi posición? Supongo que no soy lo suficientemente fuerte. No sé qué estudio es ese, pero estaban muy orgullosos de él”, mencionó Dinklage.

Aun así, envió los mejores deseos a Zegler en su nuevo camino como princesa Disney: “Todo el cariño y respeto para la actriz y todas las personas que pensaron que estaban haciendo lo correcto. Pero estoy como, ¿Qué están haciendo?”