Netflix renueva su catálogo con nuevos títulos cada mes, pero también retira diferentes series, películas y animes que, por un largo tiempo, acompañaron a los espectadores. Algunas de las obras que ya no estarán en febrero y última semana de enero son: No game no life, Tiempos de guerra, Black sails y Sword art online alternative: gun gale online.

¿Qué títulos se retiran de Netflix?

30 de enero

One of us

Black sails

31 de enero

Semana Santa

Expedition happiness

Hakkunde

Azali

1 de febrero

My little pony: friendship is magic

Fate/stay night: unlimited blade works

Is it wrong to try to pick up girls in a dungeon?

Shopkins

No game no life

Spartacus

Sword art online alternative: gun gale online

15 de febrero

The kirlian frequency

16 de febrero

Tiempos de guerra

17 de febrero

Love for ten: generation of youth

21 de febrero

Pocoyo

22 de febrero

Z4

¿De qué trata No game no life?

La trama gira entorno a Sora y Shiro, dos hermanos talentosos y apasionados por los videojuegos. Un día, los protagonistas son convocados por un chico que se hace llamar Dios, quien les ofrece ir a jugar a un mundo alternativo.

Cuando los hermanos creían que sería igual de divertido que en sus juegos online, se percatan que en ese nuevo lugar las personas son controladas por otras razas, por lo que deberán volverse los nuevos héroes que protejan a la humanidad.