Luego de recientes lanzamientos de Marvel Studios como Loki, Hawkeye, Black Widow, entre otros, muchos fans siguen a la espera de más títulos que llegarán a Disney Plus y en los cines este 2022.

No obstante, un reciente informe por parte del sitio The Direct señala que la compañía ha retirado de su calendario y, sin previo aviso, dos series que debían lanzarse en la plataforma de Disney Plus.

Series y películas de Marvel. Foto: Marvel Studios

Según el portal, la información se habría conseguido a través de la página web de estrenos de Marvel en Japón, en el que las series Secret invasion y What if...? 2 no figuraban dentro de la programación.

Como se sabe, Secret invasion todavía se encuentra en pleno rodaje y esto se ha confirmado con algunas imágenes del detrás de cámaras filtradas de la ficción en redes sociales.

En cuanto a What if...? 2 todavía no se tienen muchos detalles sobre su producción, pero se cree que su realización podría demorar más de lo esperado, ya que animar digitalmente las escenas tomaría un proceso largo.

Hasta el momento, solo queda esperar un comunicado por parte de Marvel Studios para conocer si realmente los dos programas no se estrenarán este año.

