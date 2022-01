Lucifer, la más vista del 2021: creador agradece a los que quisieron boicotearla

La serie de Netflix Lucifer tiene una base de fans bastante amplia. Después de que Fox cancelara la ficción, la respuesta de los espectadores ayudó a convencer al streaming de comprar los derechos de desarrollo y transmisión de nuevas temporadas antes de su final en el 2021.

Con seguidores contentos con el desenlace de su historia, hace poco se dio a conocer que Lucifer se coronó como la serie más vista en el 2021 en Netflix. Sin embargo, más allá de agradecer a los televidentes, el creador del cómic en el que se basó la serie, Neil Gaiman, envió un mensaje a sus haters, específicamente al grupo 1 Million Moms.

Gaiman, que no tuvo mucha participación en el show, pero sí creó el personaje en el que se basó, compartió en Twitter un mensaje donde dedica el éxito del show a los que intentaron boicotear el programa, uno que convirtió a Tom Ellis en el actor favorito de miles de televidentes.

Neil Gaiman, creador de Lucifer. Foto: @neilhimself/Twitter

“Solo quería agradecer formalmente a las 1 million moms por sus intentos para prohibir Lucifer antes de que se estrenara. Su boicot es un buen augurio para la llegada de Sandman a la televisión”, compartió

One million moms es una red de madres cristianas de Estados Unidos que se han manifestado en varias ocasiones en contra de contenido en el que exista representación del colectivo LGTBIQ+. A parte de Lucifer, otro claro ejemplo fue su protesta contra Pose, serie que incluye la misma temática en sus escenas. Con Gaiman, las críticas no solo fueron por el programa, sino porque a la asociación no le pareció bien la inclusión de un personaje trans en Sandman, cómic de donde sale el personaje interpretado por Tom Ellis.

La serie está basada en un cómic de DC, creado por Neil Gaiman. Foto: composición / Vertigo / DC Comics

Según Variety, Lucifer fue la serie original más reproducida en 2021. Incluso superó al histórico El juego del calamar, el drama coreano que se convirtió en un gran éxito para el streaming el año pasado.