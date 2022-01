Euphoria ha causado furor entre los suscriptores de HBO Max. La producción adolescente, protagonizada por Zendaya (MJ en la trilogía Spiderman del UCM), ya ha iniciado con las transmisiones semanales de su segunda temporada, en la que un supuesto triángulo amoroso entre Nate, Maddy y Cassie ha despertado el interés de los fans.

El nuevo triángulo amoroso de Euphoria 2. Foto: HBO Max

No obstante, más allá de las estrellas principales, esta nueva entrega también ha mostrado capítulos con historias específicas de otros roles que no habían sido tan explorados antes, como Cal Jacobs.

Para este trasfondo del personaje, la serie usó a otro actor para presentar la etapa adolescente del papá de Nate. De ese modo, Elias Kacavas llegó a HBO. A continuación, te contamos más detalles del artista que ha encantado a más de un espectador.

Elias Kacavas causó furor tras su llegada a Euphoria. Foto: Instagram/@eliaskacavas

El joven Carl Jacobs

Elias Kacavas da vida a Cal Jacobs en los años 80, etapa en la que el atractivo joven inicia una relación más que amical con su mejor amigo, Derek. Ambos logran un incipiente amor adolescente, pero sus planes se ven frustrados cuando la enamorada de Jacobs sale embarazada.

En estos minutos de metraje, los espectadores de Euphoria quedaron enamorados de la interpretación de Kacavas. Por ello, te contamos algunos detalles la nueva promesa de la pantalla chica.

Elias Kacava interpreta a la versión adolescente de Cal Jacobs. Foto: composición/HBO

¿Quién es Elias Kacavas?

Según indica su perfil en el portal IMDb, Elias, nacido en New Hampshire, Estados Unidos, es de ascendencia griega y tiene dos hermanos. Él inició sus estudios de arte dramático en 2017, en New York University’s Tisch School of the Arts, y se formó como actor de método en el Lee Strasberg Theatre & Film Institute.

Sin embargo, Pop Sugar revela que abandonó la última institución para rodar sus escenas en Euphoria, tras dos años de preparación.

El citado medio comenta que, en 2019, Kacavas protagonizó dos producciones cortas: The death of a matriarch y House of fluff. Además, ha trascendido que tendrá participación destacada en el drama adolescente Pretty little liars: original sin, en donde interpretará a Greg, el siempre perfecto novio de Karen que oculta un oscuro secreto.

Elias Kacavas se formó como actor de método en el Lee Strasberg Theatre & Film Institute. Foto: Instagram/@eliaskacavas

A pesar de su ahora creciente fama gracias a la serie de HBO con Zendaya, el actor no se mantiene muy activo en su cuenta oficial en Instagram. Aun así, un vistazo a su feed nos revela que toca la guitarra y el piano, además que ha participado en una obra teatral realizada en la escuela de Lee Strasberg.