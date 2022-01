Doctor Strange 2 promete ser una de las entregas más ambiciosas y emocionantes del UCM. Mucho se ha hablado de los cameos que llegarán al corte final y se ha reportado que serían incluso más impresionantes que los que vimos en Spiderman: no way home. Dentro de estas participaciones especiales, es posible que veamos el regreso de Tobey Maguire como el Hombre Araña.

Hace algunas semanas atrás ya se había rumoreado la participación del actor en In the multiverse of madness. Ahora, se ha revelado una interesante actualización no oficial. Según comenta el portal especializado CBR, los actores de doblaje Mariana Torres y Manolo Rey publicaron una foto en redes sociales con la descripción: “Se vienen cosas buenas”.

Mariana Torres presta su voz a la Bruja Escarlata de Elizabeth Olsen y Manolo Rey al Peter Parker de Tobey Maguire. Ambos en el doblaje en portugués. Foto: captura de Twitter (vía CBR)

La imagen podría haber pasado desapercibida sino fuera por un detalle en particular: ambos artistas prestan sus voces respectivamente a la Bruja Escarlata de Elizabeth Olsen y al Peter Parker de Maguire en sus versiones en portugués.

Por ello, los fans han relacionado automáticamente esta publicación con el aún no confirmado cameo del ‘Spidey’ de 2002 en la nueva entrega del UCM con Benedict Cumberbatch, propuesta que contaría con una amplia variedad de ingresos de rostros conocidos por seguidores de Marvel.

Tobey Maguire y Andrew Garfield. Foto: Twitter

La presencia de Tobey tendría sentido puesto que Doctor Strange 2 está dirigida por Sam Raimi, mismo que estuvo a cargo de la trilogía de Spiderman de Maguire. Además, el insider MyTimeToShineHello ha anticipado que la firma presidida por Kevin Feige estaría buscando incluir tanto al mencionado artista como a Andrew Garfield en más proyectos arácnidos.

Famoso insider afirma que Marvel quiere de regreso a Tobey Maguire y Andrew Garfield tras éxito de No way home. Foto: captura de Twitter

¿Cuándo se estrena Doctor Strange 2?

Doctor Strange 2 es una de las películas más esperadas del 2022 y su estreno tendrá lugar el 6 de mayo de este año.