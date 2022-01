Andrew Garfield revela a quiénes les contó sobre su regreso a Spider-Man: no way home

El estreno de Spider-Man: no way home fue todo un éxito en taquilla, sin embargo, eso no hubiera sido posible sin el profesionalismo de Andrew Garfield, quien guardó el secreto de su participación en la película durante años. En una entrevista con Ellen DeGeneres, el actor contó que solo les había revelado la noticia a tres personas de su entorno.

Además, Garfield dijo en el show que “fue muy divertido mantenerlo en secreto”. “Le mentí a la gente durante dos años y me sentí genial” Agregó que, a los únicos que les contó la verdad fue a sus padres y su hermano, quienes fueron los primeros que supieron sobre su regreso por su propia boca.

Andrew Garfield en The Ellen DeGeneres Show. Foto: Warner Bros. Television

Andrew Garfield en The Ellen Show

El actor británico dijo sobre guardar el secreto de volver a ser el Hombre Araña: “Sentí que era parte de la organización de una fiesta sorpresa de cumpleaños para un grupo de personas que sabía que lo apreciaría”. Además, agregó que le hubiera gustado continuar con ese “juego” de guardar secretos.

Recordemos que en el podcast Happy sad confused de Jos Horowitz, Garfield contó que tuvo que mentirle a su expareja y coprotagonista en The Amazing Spider-Man, Emma Stone. “Emma siguió enviándome mensajes de texto. Me dijo: ‘¿Estás en esta nueva película de Spider-Man?’ (…) Yo estaba como: ‘no sé de qué estás hablando’, aseguró el protagonista de Tick, tick…boom!

Emma Stone interpreta a Cruella de Vil en el nuevo live-action de Disney Plus. Foto: Elle

Ella continuaba preguntando sobre su participación, pero él nunca cedió. Luego, Stone por fin vio el largometraje y se dio cuenta que el actor aparecía en pantalla junto a Tom Holland y Tobey Maguire, a lo que solo atinó a decirle: “Eres un idiota”.