Euphoria: reparto revela cuál sería el personaje perfecto para Tom Holland

Euphoria es la serie del momento en HBO Max. Con cada episodio, los jóvenes protagonistas se sumergen en más problemas mientras que nuevas relaciones se forjan. En ese sentido, los fans no dejan de pensar en una importante adición para el programa: Tom Holland.

La pareja de Zendaya está pasando por un buen momento tras el exitoso estreno de Spider-Man: no way home y no ha dejado de visitar el set del show. Por este motivo, el elenco decidió pronunciarse al respecto sobre su posible debut y con cuál personaje debería hacerlo.

Para sorpresa de los fanáticos, la mayoría concordó en que dé vida al Hombre Araña, como si se tratara de un crossover. Por el momento, no hay confirmación por parte de HBO Max, pero los actores ya dejaron claro su opinión en una entrevista para IMDb.

“Me gustaría un montón que de repente apareciera Spider-Man y salvara el día. En East Highland estamos jodidos. Euphoria conoce el MCU”, señala Sydney Sweeney, coincidiendo con Maude Apatow y Colman Domingo.

Nika King también se mostró entusiasmada con la idea: “En una secuencia de fantasía puede ser Spider-Man. Tú nunca sabes con Sam [Levinson]. Todo puede ser posible”.

Euphoria temporada 2 se estrenó el último 9 de enero de 2022 y ya cuenta con tres episodios emitidos del total de ocho. Solo queda esperar si la aparición de Tom Holland será posible de una forma u otra.