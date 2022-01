Tessa Thompson regresa a la pantalla grande como Valquiria en la película de Marvel Thor: love and thunder. La fiel compañera de batalla del Dios del Trueno no solo mantendrá su fortaleza tal como se vio en Avengers: endgame, sino que, en la cinta dirigida por Taika Waititi, la heroína tendrá nuevas habilidades que ya fueron reveladas por la actriz a cargo.

Valquiria es uno de los personajes más poderosos en Avengers: endgame. Foto: Marvel

Según explicó Thompson en una reciente entrevista con la revista W Magazine, Valquiria podrá regresar a los muertos a la vida desde el Valhalla. No obstante, el uso de este poder traería algunas consecuencias para el personaje.

“Cuando revives a las personas, a veces termina en su cuerpo. Es algo extraño y puede ser muy erótico”, expresó la actriz.

Lejos de encantar al público, algunos fans reclamaron a la artista en redes sociales, debido a que habría contado aspectos importantes que aparecerán en la película. Sin embargo, la joven actriz se defendió en su cuenta de Instagram.

“Al hablar sobre Valquiria con W Mag, estaba refiriéndome, en general, a los poderes que son canon y que me encantaba leer en los cómics y no en Thor: love and thunder”, mencionó.