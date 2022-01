Spiderman: no way home, la tercera entrega de la saga protagonizada por Tom Holland, sigue siendo noticia, pues sus principales protagonistas están brindando detalles de su participación en el filme, del cual meses antes de su estreno no se sabía si veríamos nuevamente a Tobey Maguire y Andrew Garfield con el traje del Hombre Araña y en acción.

Spider-Man: no way home llegó a las salas peruanas de cine el miércoles 15 de diciembre de 2021. Foto: Marvel Studios

Spider-Man: sin camino a casa no solo fue una aventura más llena de acción, sino que generó mucha nostalgia y tristeza con algunos reencuentros, confesiones y despedidas. En esta nota recordaremos los cinco momentos más tristes.

5. Peter visitando la tumba de la tía May

Una de las escenas finales y que más tristeza causa en los espectadores es cuando Tom Holland va a visitar la tumba de la tía May y le deja una rosa blanca. Segundos después, llega Happy y le pregunta: “¿Cómo la conociste?”, a lo que Peter responde: “Por Spiderman”.

4. Andrew Garfield salvando a MJ

Esta escena la vimos como adelanto en uno de los tráileres de Spider-Man: no way home; sin embargo, no sabíamos que Michelle Jones iba a ser salvada. Una imagen muy parecida a la de The amazing Spider-Man 2.

Tom Holland, al ver a MJ caer, va tras ella, pero no tiene éxito, por lo que Andrew Garfield responde en el momento preciso y logra atraparla. Andrew la mira y es inevitable que sus ojos se llenen de lágrimas al recordar a Gwen.

3. La despedida de Peter, MJ y Ned

Cuando al fin todos los villanos son curados, gracias a las tres versiones del Hombre Araña, es tiempo de regresarlos a su universo. Lo que además implica que el mundo olvide la verdadera identidad de Spiderman, incluyendo a MJ, Ned, Happy y los Vengadores.

Tom le promete a sus amigos que cuando todo esté mejor los irá a buscar y les contará todo lo que pasó. Con un fuerte abrazo, se puede decir que finalizaron su amistad, ya que cuando todo se solucionó, Peter ya no quiso contarles nada, porque implicaría ponerlos en riesgo otra vez.

2. La muerte de la tía May

Uno de los hechos más tristes e inesperados en la película fue la muerte de la tía May, la cual muchos consideran como necesaria, pues ello conlleva el cambio de Peter a la madurez. La tía May murió después que la nave del Duende Verde (Willem Dafoe) la atravesara por la espalda.

1. Andrew Garfield recordando a Gwen

Tras la muerte de la tía May, Peter (Tom Holland) queda destrozado y buscando respuestas. MJ, Ned, Andrew Garfield y Tobey Maguire van en busca de él para ayudarlo. Es ahí cuando Tobey y Andrew le cuentan a Tom que ellos, al igual que él, pasaron momentos muy difíciles, como la pérdida del tío Ben y Gwen.

En ese momento, Andrew expresó su sentir al ver morir a Gwen y todo lo que sufrió para poder superar su muerte. “Ella era mi MJ”, le dijo Garfield a Holland.