How I met your father, fecha de estreno: ¿cuándo llega a Star Plus?

How I met you father es el esperado spin-off con el protagonismo de Sophie. Su versión joven será interpretada por Hilary Duff, mientras que la adulta por Kim Cattrall. Las expectativas son altas y el resultado es esperado por todos los fans de la serie original How I met your mother.

¿Cuándo se estrena?

Para alegría de los fanáticos, el nuevo show How I met your father acaba de anunciar que llegará a Latinoamerica el próximo 9 de marzo. La noticia sigue siendo motivo de celebración en redes sociales.

Mira aquí el tráiler de How I met your father

¿Dónde ver la serie?

En Estados Unidos, How I met you father llegó a través de Hulu. Dado que es propiedad de Disney, el programa estará disponible en Star Plus y no en Disney Plus por su tipo de contenido.

¿De qué trata?

La trama aborda una premisa bastante similar a la original: Sophie le cuenta a su hijo la historia de cómo conoció a su padre. Para esto, se nos sitúa en el 2021 gracias a flashbacks y la vemos buscando su verdadero amor.

El spin off de How I met your mother planea tener varias temporadas. Foto: Variety

¿Qué personajes aparecerán?