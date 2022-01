Los estrenos de Marvel para este 2022 incluyen emocionantes entregas. Sin embargo, no se sabe cómo impactarán las siguientes fases del UCM sin algunos de sus vengadores más emblemáticos, como Capitán América. Por lo pronto, Chris Evans ya tiene diferentes proyectos alejados del mundo de los superhéroes.

En ese sentido, Deadline ha confirmado que el actor se unirá a Dwayne Johnson (quien llegará al DC con Black Adam) en la nueva película de acción y aventura de Amazon Studios. Esta esperada apuesta del streaming llevará por nombre Red one, al menos por ahora.

Chris Evans es principalmente reconocido por dar vida a Capitán América en el UCM. Foto: difusión

Se espera que la producción inicie con su rodaje este año. Por ello, aún no se sabe cuándo será su estreno, pero es posible que estén apuntando a las festividades decembrinas. Así lo adelantó Hiram García, presidente de Producción de Seven Bucks Productions, en entrevista con Collider.

“Lo que puedo decirte es que es una película navideña muy grande. Siempre hemos querido hacer una película de Navidad, pero no queríamos hacer las típicas películas de Navidad que tienden a ser un poco más amplias, creo, en el tono”, precisó.

En ese contexto, García indicó que Red one tendría una trama muy similar a Guardianes de la galaxia, en términos de su ritmo general.

“Buscábamos algo que encajara con el tono y el estilo de DJ y con lo que DJ aporta, así que pudimos dar con una idea navideña muy divertida, pero con un tono mucho más parecido al de Hobbs & Shaw, más parecido al de Guardianes de la Galaxia en cuanto a tono y ambiente, porque se trata de elementos mitológicos locos, dando la vuelta a muchos tropos que conocemos sobre las fiestas, pero también con mucha acción y viajes por el mundo”, detalló el destacado ejecutivo.

Dwayne Johnson y su gran transformación para ser Black Adam. Foto: composición/Instagram/@therock/Warner Bros. Pictures

PUEDES VER: Dwayne Johnson revela qué diferencia a Black Adam de otros personajes de DC Comics

¿De qué tratará Red one?

Si bien no hay datos específicos en torno a la trama de Red one, se ha adelantado que el filme será “una comedia de acción y aventura de cuatro cuadrantes que viajan por todo el mundo y que imaginan un nuevo universo para explorar dentro del género de las vacaciones”.

En cuanto a las mentes detrás de su realización, Deadline revela que Jake Kasdan (reconocido por su trabajo en la franquicia Jumanji) es el director del proyecto y trabajará a partir de un guion elaborado por Chris Morgan, colaborador habitual de Seven Bucks Productions, quien ha participado con ellos en Fast & Furious Presents: Hobbs and Shaw, The Fate of the Furious, Furious 7, Fast & Furious 6 y Fast Five.