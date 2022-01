En un principio se dio a conocer que Brendan Fraser será el villano de Batgirl. Luego de ello se reveló que Michael Keaton regresará como Batman y que tendría a su propio Robin. Ahora, de acuerdo con el portal especializado The Hollywood Reporter, la película protagonizada por Leslie Grace acaba de integrar a Ivory Aquino a su elenco.

La actriz dará vida a Alysia Yeoh. De ese modo, según comenta THR, este será un hito para DC Films, ya que es la primera vez que se llevará a un personaje abiertamente trans en los comics de DC a una película de acción real.

Alysia Yeoh es la aliada de Bárbara Gordon en los cómics de Batgirl. Foto: DC Comics

Por su parte, Aquino es principalmente reconocida por su trabajo en producciones de Netflix como When they see us y Tales of the city. En su paso por la cadena ABC, ha participado en When we rise. Asimismo, ha actuado en series como Blue bloods, FBI: most wanted, New Amsterdam y High maintenance.

Ivory Aquino dará vida a Alysia Yeoh en Batgirl. Foto: difusión

¿Quién es Alysia Yeoh?

Screen Rant explica que Alysia Yeoh llegó a DC Comics con Batgirl #1 en 2011, de la mano de Gail Simone y Ardian Syaf. Aspirante a chef, la joven se convierte en la compañera de piso de Bárbara Gordon después de que esta se mude de la casa de su padre.

Si bien esta última decide no revelar su verdadera identidad por su propia seguridad, las dos siguen siendo amigas y la heroína incluso aparece como dama de honor en su boda con Jo, una activista medioambiental.

Alysia Yeoh llegó a DC Comics con Batgirl #1 en 2011. Foto: DC Comics

¿Qué veremos en Batgirl?

A diferencia de otras propuestas de DC Films, Batgirl es un proyecto exclusivo de HBO Max. Por lo pronto, no hay detalles específicos sobre la trama de la película. No obstante, se sabe que Leslie Grace dará vida a la versión de Bárbara Gordon de Batichica. De hecho, la protagonista ya ha compartido el primer vistazo a su traje.