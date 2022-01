The Boys: ¿cómo salvó el género de superhéroes y cambió las reglas del juego?

The Boys es la serie de superhéroes más desafiante del momento. No solo por su violencia y sentido del humor, sino por su mensaje sobre el poder corrompido y los matices que diferencia a un superhéroe de un villano. Lo que pocos saben es que ya habían intentado realizar una película tiempo atrás.

En una entrevista para First we feast, los productores Seth Rogen y Evan Golberg revelaron que llevaron el cómic a Sony para hacer una adaptación cinematográfica cuando aún la fiebre por el género de superhéroes estaba en pañales. Sin embargo, ambos fueron desplazados como responsables del proyecto.

Diez años para que The Boys vea la luz

“Se lo llevamos a Sony y Neal Moritz, el productor, y dijeron: ‘Sí, sería una película increíble, compraremos los derechos’. Luego lo hicieron y no nos contrataron para escribirlo o producirlo de ninguna manera o forma”, contaron sobre la producción, que estuvo saltando de un lado a otro durante casi diez años.

El mundo no estaba listo para The Boys

Todo cambió cuando Seth Rogen y Evan Golberg se establecieron en la industria, mientras que Amazon prefirió darle un formato de serie a la ficción. El resultado no podría haber dejado más satisfechos a los fanáticos del cómic, quienes también quedaron impresionados con las mejoras que implementó la adaptación.

A diferencia del material original, la serie dejó la violencia gratuita como un medio atractivo y no un fin. Su mensaje político, alegoría con la vida real y profundo examen a problemas coyunturales fueron sus mayores cualidades, convirtiéndola en la serie más exitosa de Amazon Prime el último año.

Cabe resaltar que su éxito quizá no habría sido el mismo si hubiera salido hace una década. Desde entonces, el MCU y DCEU mostraron cómo era el mundo de superhéroes y hubo experimentos fallidos como solventes, pero se necesitaba la cara de una moneda para apreciar la otra más oscura.

Solo así los fanáticos podían apreciar los matices y el género pudo renovarse con tramas más adultas y profundas. Si no, es posible que hubiera tenido la misma suerte que Watchmen, la película de Zack Snyder que fue bien valorada por los amantes de los cómic, pero que no convenció al público general no tan amante del género.

Un episodio de la temporada 3 se basará sobre Herogasm de los cómics, que es una serie limitada de seis números del escritor de cómics Garth Ennis, que muestra una orgía masiva de superhéroes. Foto: Prime Video.

¿Cómo se diferencia de Marvel y DC?

Tal como indican los productores Rogen y Golberg, parte de su éxito radica en que llegó a lugares en que la competencia (Marvel Studios y DC Films) no podían por su tipo de público.

“Marvel es obviamente muy popular y hace grandes películas y programas de televisión, pero hay ciertas cosas que no pueden hacer, sería demasiado perjudicial para su marca que un personaje matara a alguien con su falo de 10 pulgadas”, explicaron al medio especializado.

El impacto de The Boys en la competencia

No fue hasta el 2022 que Marvel Studios decidió darle un tono más adulto a sus producciones como Moon Knight y DC Films se arriesgó con contenido más atrevido como el de Peacemaker. Todo luego de tres años desde que The Boys llegó al mercado y mostró que los superhéroes no solo eran para niños.