Euphoria: ¿quién es Angus Cloud, la estrella que destaca en la segunda temporada?

Luego de más de dos años de espera, el pasado 9 de enero llegó a HBO Max la segunda temporada de Euphoria, la serie creada por Sam Levinson y protagonizada por Zendaya en el papel de la joven problemática Rue.

Sin embargo, en el primer episodio, el protagonismo estuvo a cargo de Fez, el narcotraficante interpretado por Angus Cloud, de quien se supo más sobre su infancia y que terminó vengándose de Nate, el odioso personaje interpretado por Jacob Elordi.

Angus Cloud como Fezco. Foto: HBO Max

Fezco en Euphoria 2

Si bien la temporada solo lleva pocos episodios, Fezco ya ha demostrado que será una de las grandes estrellas de esta nueva entrega. El enfrentamiento que tuvo con Nate y un posible noviazgo entre él y Lexi Howard lo convierte en uno de los personajes más interesantes para los fanáticos.

Sin dudas, Fezco es uno de los personajes con más facetas y Angus Cloud lo está interpretando a la perfección.

¿Quién es Angus Cloud?

Para sorpresa de muchos, Angus Cloud no tenía ninguna experiencia previa como actor antes de Euphoria. El joven actor había estudiado en una escuela de arte de Oakland, pero tenía planes de dedicarse a la producción y no a la actuación. Sin embargo, una agente de casting llamada Jennifer Veditti lo descubrió en las calles de Brooklyn y le sugirió que fuera a la audición. Fue así, de forma casual, que Cloud entró al mundo del entretenimiento.

Fezco tiene un hermano menor llamado Ashtray. Foto: Instagram

Luego de su primera experiencia con la serie de HBO, comenzaron a llegarle otros proyectos, como el filme del 2021 North Hollywood, dirigida por Mikey Alfred y producida por Pharrell Williams. Para este año, el 2022, se espera verlo en películas como el thriller Your lucky day y el filme The things they carried, donde compartirá elenco con Tom Hardy, Bill Skarsgård y otros.