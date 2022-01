A mediados de 2021, se reveló que Emilia Clarke llegará al UCM con Secret Invasion, la nueva serie de Marvel Studios para Disney Plus. Luego de ello, se adelantó que no sería para un papel menor, sino que incluso tendrá superpoderes. Ahora el portal The Direct ha compartido algunas fotos filtradas desde el set de la mencionada producción.

Según comenta el citado medio, las filmaciones se están desarrollando en el centro de Leeds, en el Reino Unido. Además, la galería también incluye un corto clip en el que vemos a la actriz caminando hacia la puerta de ingreso de un enigmático edificio.

Emilia Clarke en el set de Secret Invasion. Foto: The Direct

Emilia Clarke en el set de Secret Invasion. Foto: The Direct

Emilia Clarke en el set de Secret Invasion. Foto: The Direct

¿Quién sería Emilia Clarke en Secret Invasion?

Por lo pronto no se ha detallado el personaje al que Emilia Clarke (Daenarys en Game of Thrones) dará vida en Secret Invasion. No obstante, se viene rumoreando que podría ser Abigail Brand, una mutante mitad alienígena que trabaja para SWORD. En cuanto a sus poderes, ella tiene la habilidad de incrementar la temperatura de sus manos para quemar y reducir objetos a cenizas.

En los cómics, Brand tiene el cabello de color verde, a diferencia del material presentado. Aun así, The Direct menciona que se ha visto a la artista británica grabando escenas con la actriz Cobie Smulders, cuyo papel será Maria Hill. Ambos roles trabajarán juntos y agregaría credibilidad a la teoría de Abigail.

Abigail Brand y la estación espacial Peak, cuartel general de SWORD. Foto: Marvel Comics

¿De qué trata Secret Invasion?

Según explica Screen Rant, las historietas de Secret Invasion tienen como figura clave a Veranke, una princesa de la raza skrull cuya predicción condujo a su población a un plan para infiltrarse en las altas esferas políticas de la Tierra. Ello lo logrará al alterar su forma física y suplantar a sus objetivos.

De ese modo, Nick Fury y Talos tendrán la misión de desenmascarar a la facción de skrulls que habitan en nuestro planeta con el fin de apoderarse de él.

Samuel L. Jackson liderará la serie Secret Invasion. Foto: Disney Plus

¿Cuándo se estrenará Secret Invasion en Disney+?

Todavía no se ha detallado cuándo se estrenará Secret Invasion, pero es posible que llegue a la TV en 2023, puesto que estará conectada directamente con The Marvels, secuela de Capitana Marvel.