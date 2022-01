Star Wars: Mary Elizabeth Winstead se une a la serie de Ahsoka Tano

Luego del éxito de The Mandalorian en Disney Plus, la plataforma se dio cuenta de que Star Wars tiene un enorme potencial para la creación de más producciones. En ese sentido, Lucasfilm y Disney se están enfocando en la serie de Ahsoka Tano, personaje introducido en la serie animada The clone wars y que tuvo su debut en live action en la segunda temporada de The Mandalorian.

Ahora, según Deadline, la actriz Mary Elizabeth Winstead se une al reparto con un papel aún desconocido.

Ahsoka Tano fue parte de The clone wars y Star wars rebels. Foto: composición / Disney Plus

PUEDES VER: Gal Gadot no volverá a trabajar con Joss Whedon tras amenazas en Justice League

¿Quién es Mary Elizabeth Winstead?

La intérprete de 37 años alcanzó la fama internacional por su participación en Súper Escuela de Héroes, donde interpretó a la villana Royal Pain y por su papel de Ramona Flowers en Scott Pilgrim vs. the world. También destaca su actuación en Grindhouse de Quentin Tarantino. Por ahora no se sabe qué papel tendrá Winstead en la serie de Ahsoka.

Mary Elizabeth Winstead como Ramona Flowers. Foto: Universal Pictures

Elenco de Ahsoka Tano

Hasta la fecha, se sabe que el elenco está conformado por Rosario Dawson como la protagonista, Ahsoka Tano, y Natasha Liu Bordizzo como Sabine Wren. Este último tendrá su debut en live action, ya que fue introducida a la franquicia originalmente en Star Wars rebels. Por otro lado, se cree que más personajes de The clone wars y rebels tendrán su debut en live action, como sería el caso de Ezra Bridger.

Otras series de Star Wars

Además de la serie de Ahsoka Tano, están desarrollándose varias series centradas en personajes ya conocidos como Lando Calrissian, Obi-Wan Kenobi y Cassian Andor, y también de nuevos personajes como The Acolyte, de la cual aún no hay muchos detalles.