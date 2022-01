De acuerdo con una encuesta de Fandango, Misión imposible 7 es una de las películas más esperadas del 2022 por los fans. Sin embargo, los planes de estreno para la producción protagonizada por Tom Cruise han sufrido un importante cambio que ha afectado también a la octava entrega de la franquicia de acción.

Debido al gran éxito de Misión imposible: fallout, Paramount Pictures decidió rodar sus dos continuaciones en simultáneo. Pero, ello no se logró y los problemas relacionados con la COVID-19, sumado a la polémica reacción de Cruise con su equipo, motivaron diversos retrasos.

Misión imposible 7 y 8 han tenido más de un contratiempo debido a la COVID-19. Foto: La República

Ahora, a poco de haberse anunciado el final del rodaje (al menos de la séptima parte), se han reportado nuevas fechas de lanzamiento en cines.

“Después de analizarlo cuidadosamente, Paramount Pictures y Skydance han decidido posponer las fechas de estreno de Misión: Imposible 7 y 8 como respuesta a los retrasos provocados por la pandemia. Las nuevas fechas de estreno serán el 14 de julio de 2023 y el 28 de junio de 2024 respectivamente. Esperamos brindar a los espectadores una experiencia cinematográfica inigualable”, comentó el citado estudio (vía Screen Rant).

Misión imposible 7 y 8 postergan sus estrenos para 2023 y 2024. Foto: La República

En cuanto a su llegada al streaming, se cree que los filmes pasarían a Paramount Plus tras un periodo en salas de proyección de 45 días en promedio.

Por lo pronto, no han detallados las razones específicas por las que hicieron estos cambios. No obstante, el mencionado portal confirma que la octava entrega todavía no inició con su rodaje, situación que se cree sería el principal factor para la reprogramación.

Con todo ello en mente, Top gun: Maverick (también bajo la lupa de Paramount y que traerá a Cruise en el papel de Pete Mitchel) se mantiene inamovible para el 27 de mayo de 2022.