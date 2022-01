Doctor Strange 2 presentaría nuevos Avengers: serían variantes multiversales

Doctor Strange 2 está a pocos meses de llegar a la pantalla grande. Su trama continuará explorando el concepto del multiverso introducido al UCM con WandaVision, Loki y Spiderman: no way home. Por lo pronto, la esperada secuela protagonizada por Benedict Cumberbatch se posiciona como una de las apuestas más ambiciosas de Marvel Studios, especialmente por los supuestos cameos que llegarían al corte final.

Si bien no se sabe exactamente qué personajes veremos, algunos reportes indicaban el regreso de Tobey Maguire en su versión del Hombre Araña o que John Krasinski dará vida a Mr. Fantástico. Ahora, Amazon ha anticipado la supuesta presencia de un nuevo equipo de Avengers.

Mercancía de Doctor Strange 2 anticiparía nuevas variantes de los Avengers. Foto: Amazon (vía Screen Rant)

En concreto, de acuerdo con Screen Rant, la camiseta, enlistada como mercancía oficial de In the multiverse of madness, no solo muestra un logo de los Vengadores diferente al que hemos visto en las películas, sino que también adjunta una descripción que insinúa que Strange se encontrará con un equipo diferente de héroes.

“Experimenta al Doctor Stephen Strange en una nueva aventura alucinante con Doctor Strange en el multiverso de la locura de Marvel Studios. Esta camiseta de los Vengadores muestra el logotipo de los Vengadores para los ‘Héroes más poderosos de la Tierra’ que podrían ser de un multiverso completamente nuevo ”, recita la presentación.

Doctor Strange 2 tendría múltiples cameos. Foto: Marvel Studios

De ese modo, el filme presentaría a variantes de otros mundos. Ello tendría sentido no solo debido a la temática de la trama, también porque una línea de juguetes catalogada como oficial adelantó que habría más variantes del héroe protagonista. Además, el póster de la cinta también deslizó aquella posibilidad, tanto para el hechicero como para Wanda Maximoff.

Ello no sería extraño puesto que una narrativa similar se usó para el episodio final de la serie animada What if…?, en donde personajes de diferentes realidades se unieron para restaurar el equilibrio en todos los universos posibles.