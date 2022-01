Doctor Strange 2: ¿cuál sería el personaje de Marvel que resucitaría en la cinta?

Eternals se convirtió en una de las películas más esperadas del UCM debido al reparto de renombre y a su directora ganadora del Oscar, Chloé Zhao. Y aunque las críticas no fueron las mejores, de todas formas, consiguió posicionarse como el proyecto más exitoso desde el lanzamiento de Disney Plus.

En ese sentido, un personaje que parecía haberse despedido de Marvel podría volver muy pronto a trabajar en la compañía de Kevin Feige y aparecería en Doctor Strange in the multiverse of madness.

Eternals cuenta actualmente con 47% de aprobación en la crítica de Rotten Tomatoes. Foto: composición/Marvel Studios

¿De qué trata Eternals?

La cinta cuenta la historia de una nueva raza inmortal de élite que vivió en secreto durante siglos, protegiendo a cada una de las civilizaciones de la Tierra. Una amenaza los obliga a salir de sus escondites para luchar. De esta manera, aparece un equipo en el que cada miembro tiene un don que contribuye a proteger a la humanidad. Uno de sus líderes es Ikaris, el personaje interpretado por Richard Madden.

¿Quién es Ikaris?

El personaje apareció como el Eterno más poderoso, teniendo entre sus habilidades la capacidad de volar, la súper fuerza y la proyección de rayos de energía cósmica desde sus ojos. ¡Alerta spoiler! En el final de la película, Ikaris muere. Sin embargo, el debate aún continúa abierto y algunos insisten en que esta no sería su muerte definitiva.

Ikaris es interpretado por Richard Madden en Eternals. Foto: Marvel Studios

¿Ikaris volverá en Doctor Strange 2?

En una entrevista con CBR, el autor de la cinta dijo: “No puede soportar enfrentarse a su familia después de lo que ha hecho. Se arrepiente de la forma en la que ha vivido toda su vida en este planeta”. Esto daría indicios a que se planea una pronta resurrección de Ikaris. Además, las sospechas aumentaron con el inminente estreno de Doctor Strange in the multiverse of madness. En dicho filme, al parecer, resucitarían a varios personajes que se habían despedido del Universo Cinematográfico de Marvel, incluyendo a Ikaris y a Thanos.