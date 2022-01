Titanic, 24 años después: la escena eliminada que ocultó trágica y triste muerte

Este domingo 23 de enero se cumplen 24 años del estreno de Titanic, película dirigida por James Cameron y ganadora de once premios Óscar. Con Leonardo DiCaprio y Kate Winslet de protagonistas, la película ha atrapado —y lo sigue haciendo— a todo aquel que la ve. Su historia, que nos lleva a conocer al emblemático transatlántico, sigue vigente pese al paso de los años.

Si bien el filme contiene escenas memorables, son varias las que tuvieron que salir del metraje final por diferentes razones. Entre esas secuencias hay una que, para muchos, es más triste que el final de Jack y Rose: la muerte de Cora y su padre en el barco.

A través de la historia de los protagonistas, los espectadores vieron estilos de vida opuestos en Titanic y también conocieron a personajes emblemáticos. Sin embargo, hubo papeles secundarios cuyo encanto dejó un impacto entre los espectadores, entre los cuales se encuentra la “chica ideal” de Jack, Cora (Alexandrea Owens-Sarno).

Cora, la niña que se ganó el corazón de Jack, murió en el Titanic. Foto: 20th Century Fox

Cora era un personaje de tercera clase del barco, pero que apareció en pantalla en diferentes puntos de la historia. A la niña se la ve al comienzo de la historia de Rose, cuando los pasajeros están abordando el barco, mientras está en los brazos de su padre, atónita por lo grande que es el Titanic.

Sin embargo, la escena más memorable de Cora ocurre durante la fiesta a la que Jack lleva a Rose después de su elegante cena. Mientras toma a la pequeña como pareja de baile, el protagonista le dice que ella todavía era “su mejor chica” antes de bailar con Rose. Al personaje no se le vuelve a ver hasta cuando se confirma su muerte.

En una escena eliminada de Titanic se muestra lo que les sucedió a Cora y su padre: ambos murieron al no lograr salir del barco a tiempo. Ellos perecieron ahogados por no poder llegar a la cubierta, destino que compartieron muchos otros pasajeros de tercera clase.

Si bien el momento fue parte del especial de la película que salió en el 2012, no se explicó por qué no vimos esta escena en el corte final de la cinta. De todas formas, Titanic se aseguró de que la audiencia supiera que Cora y su padre no sobrevivieron a la tragedia.

En el 2012 salió al mercado el DVD especial con contenido extra de Titanic. Foto: 20th Century Fox

En la parte final, cuando Rose muere, vemos lo que se podría decir que es su alma regresar al barco para reecontrarse con Jack. Aquí aparecen Cora y su papá junto a los pasajeros que murieron en el barco.

Cora y su papá aparecen en la parte final de Titanic. Foto: 20th Century Fox

Titanic, de James Cameron, está basada en los relatos del hundimiento del RMS Titanic en 1912. Cuenta la historia (ficticia) de Rose DeWitt Bukater (Kate Winslet) y Jack Dawson (Leonardo DiCaprio), dos pasajeros de diferentes clases sociales que se enamoran a bordo del barco durante el desafortunado viaje inaugural.

¿Quién interpretó a Cora?

Cora fue interpretada por Alexandrea Owens, quien en aquel 1997 tenía apenas 9 años. Ahora, ella tiene 33 años y puedes encontrarla en Instagram bajo el nombre de Alex Owens-Sarno.