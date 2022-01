Rupert Grint: “Tengo potencial para ser más genuino”

A inicios de año, Rupert Grint participó en el especial que lanzó HBO Max por los 20 años de la primera película: Harry Potter y la piedra filosofal, en el que junto con sus compañeros de reparto recordó lo importante que fue para él interpretar al simpático pelirrojo Ron Weasley, al lado de Emma Watson y Daniel Radcliffe. Desde entonces, muchas cosas han pasado en la vida del actor de 33 años y, aunque le costó deshacerse de la capa de mago, lo cierto es que hoy Grint se luce en el thriller de Apple TV+ Servant (que hoy estrena su tercera temporada), en el cual interpreta al enigmático Julian Pearce.

Servant narra la historia de un joven matrimonio (Dorothy y Sean Turner) que pierde a su bebé recién nacido, situación por la que la joven madre pierde la razón. Por recomendación del terapeuta, le hacen creer que su hijo está vivo, reemplazándolo por un muñeco. Es así que contratan a Leanne Grayson (Nell Tiger Free), una extraña niñera que sigue el juego de ‘la crianza del niño’, en el que también se involucra el hermano de Dorothy: Julian (Grint).

El intérprete inglés confiesa que antes de audicionar para la serie siempre fue un admirador de M. Night Shyamalan (El sexto sentido), quien actualmente tiene a su cargo la dirección de Servant. “De hecho, siempre había sido un fan de él —asegura—. No tenía mucha información de la trama, no sabía muy bien de qué iba la historia, pero poco a poco me fui involucrando con el libreto inicial que era perturbante y con un director bastante presente. Creo que eso ha sido crucial, ha sido genial ser parte de esto”, comenta Rupert Grint a través del Zoom durante un encuentro con medios de todo el mundo, entre ellos, La República.

Cuando se le pregunta cómo se ha descubierto como actor a lo largo de esta nueva serie, responde: “Estoy acostumbrado a hacer personajes de larga duración. Después de Harry Potter, Servant es algo que me es familiar y en verdad lo disfruto. Es una serie única, con un pequeño grupo de personas y lo mejor es que nadie sabe exactamente hacia dónde está yendo la historia, no sabemos qué dice el libro hasta un poquito antes de grabar. A veces, te preocupa, pero es emocionante, es un reto constante de estar siempre al tanto y pendiente”.

Thriller. Rupert Grint (Julian Pearce) junto a Nell Tiger Free como Leanne Grayson. Foto: difusión

Quizá por ese misterio del que habla, es que no se atreve a adelantar qué podría pasar con Julian en esta nueva temporada. “No sé qué está a la vuelta de la esquina respecto a mi personaje y sobre ese triángulo amoroso en el que se encuentra ahora. La fragmentación de su relación está atravesando por mucho”, afirma. “Pero Julian es una persona desagradable, silenciosa, orientada hacia el dinero, un poco extraño, esnob, no es muy colorido y eso lo hace entretenido de interpretar. Y después de hacerlo por tres temporadas, ya lo conozco bien. Es interesante encontrar que los personajes más vulnerables también son los más rudos, medio perdidos y con el corazón roto. Creo que ahora Julian es un poco más de esa culpa que carga y como que siente que es responsable por la tragedia. Es un rol interesante”, agrega Grint.

En una reciente entrevista dijiste que Julian era tu lado oscuro. ¿Cuál es el lado oscuro de Rupert Grint?

Le preguntamos y responde soltando una carcajada: “No es que oculte algo tan grande, pero a veces quisiera tener algo del misterio de Julian. Creo que yo tengo potencial para ser más genuino”.

Alejado de la magia de Harry Potter e involucrado ahora en una trama en la que lo sobrenatural y el terror se imponen, Rupert confiesa que no es muy creyente de estas cosas. “Trato de no pensar mucho en eso”, dice. Sin embargo, reconoce que durante el rodaje de Servant alguna vez escuchó claramente, dentro de la estática de una radio, que alguien le pedía ayuda. “Fue muy extraño”.

Si tuvieras un muñeco de bebé, ¿cómo lo vestirías?

Es un pensamiento que asusta, pero tendría que tener una peluca roja, lucir exactamente como yo”, contesta el actor, quien en 2020, en plena pandemia, debutó como papá en la vida real.