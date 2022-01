Rebelde: Sergio Mayer Mori revela que odia la música de RBD y productor le responde

Hasta hace unos días, Rebelde de Netflix estaba en el Top 10 de la plataforma en Perú. Hoy, se mantiene generando noticias, ya no por la trama de la serie, sino por sus protagonistas.

Rebelde llegó a Netflix el pasado 5 de enero para reavivar el show original. Foto: composición/Netflix

Resulta que Sergio Mayer Mori, el hijo de la talentosa actriz Barbara Mori y Sergio Mayer Bretón, comentó en un video que no le agradaba la música de RBD, grupo que se formó gracias a la telenovela Rebelde (2004), segunda versión de Rebelde way, creada por Cris Morena.

Los protagonistas de la telenovela juvenil Rebelde siguieron sus rumbos en el mundo musical y actoral. Foto: composición Dulce María, Alfonso Herrera, Anahí, Christopher Uckermann, Maite Perroni, Christian Chávez/Instagram.

“Les voy a decir algo: sí, estoy haciendo el proyecto; sí, las tengo que cantar porque las tengo que cantar por contrato, pero odio RBD. Es la realidad, no me gustan las canciones, nunca vi el coso este ”, reveló el joven actor, quien da vida a Esteban en Rebelde (2022).

Esto no se quedó así, pues uno de los productores de la tan popular y recordada banda, Carlos Lara, le respondió por medio de su cuenta de Facebook: “Han insistido en preguntarme si no me “ofende” la opinión que un actor llamado Sergio Mayer Mori tiene acerca de la música que interpreta RBD”.

“Para los que no lo saben, este chico forma parte del elenco de una serie nueva en Netflix basada precisamente, en el fenómeno que fue Rebelde. La respuesta es NO. No me ofende en lo más mínimo y, además, celebro su honestidad”, continuó.

“Nos parezca o no, RBD ya forma parte de la historia de la música Pop y en lo personal, me siento muy orgulloso y agradecido de haber formado parte de quienes ayudaron a crear el fenómeno. Lo demás, es subjetivo. Ya me tocará opinar sobre el trabajo musical del Sr. Mori, a quien le deseo, por lo menos, el uno por ciento del éxito que tuvo RBD. Fin del comunicado”, culminó Carlos Lara.

Respuesta del productor Carlos Lara. Foto: captura/Facebook/carloslaragalvan

No hay duda que las declaraciones de Sergio Mayer Mori tocaron a más de uno y era de esperar que alguien muy cercano a los integrantes de RBD o la misma producción mexicana se pronunciara.

Después de este hecho, Sergio Mayer Mori ofreció disculpas. No le quedó de otra, ya que muchos fanáticos manifestaron su molestia ante la figura por las redes sociales, al punto de pedir que lo retiren de la serie y no continúe en Rebelde, temporada 2.

Sergio Mayer Mori. Foto: Instagram/@smayermori

Sergio Mayer Mori explicó que el motivo por el que aceptó el papel en la serie fue porque necesitaba el dinero para su hija Mila, quien tiene cinco años. Esta es una etapa, la cual le ayudará para crecer en su vida artística, pues desea desempeñarse como cantante en España.