Netflix lanza ¡Qué drama!, especial para anunciar las telenovelas que estrenarán este 2022

Netflix es la plataforma de streaming más exitosa del momento y cuenta con distintas producciones y géneros de todo el mundo. Latinoamérica forma parte de su éxito y por eso en los últimos años se ha hecho de un extenso catálogo de melodramas (telenovelas) clásicos, modernos y seriados que no hacen más que mantener fiel al público al que le encanta el drama.

Made in México

Por tal motivo acaba de lanzar la mininovela musical titulada ¡Qué drama!, con un elenco de actores y actrices que hemos visto alguna vez en una o varias telenovelas de México (el país rey del melodrama).

Ludwika Paleta, Zuria Vega, Paulina Dávila, Iván Amozurrutia, Eduardo Capetillo, Ana Lucia Domínguez, Leo Deluglio, Polo Morín, Esmeralda Pimentel, Pierre Louis, Eugenio Siller, Paulina Goto, Andrea Chaparro, Antonio Sotillo, Itatí Cantoral, Ela Velden, Andrés Baida y Juana Arias forman parte de este proyecto especial de Netflix para anunciar y presentar su catálogo de telenovelas, las nuevas y las que aún permanecerán este 2022.

Ludwika Paleta, vocera del especial

En su cuenta de Instagram, donde la siguen 3.5 millones de fans, la actriz mexicana Ludwika Paleta compartió una serie de imágenes de lo que es la mininovela de Netflix, con el siguiente texto: “ ¡Qué drama! ¿Quieres saber de qué se trata? (…) mi pequeño homenaje a Malvina y Dulcina, o como dicen, a Lety Calderón y a la novia de Chucky” ,

Por su parte la plataforma de streaming señaló en sus redes sociales: “Si crees que no te gustan las novelas, es porque no has visto las nuestras. Para celebrar todo el drama que les tenemos preparado este año, hicimos una mininovela musical llena de artistas que amamos”.

La actriz mexicana Ludwika Paleta anunció ¡Qué drama! a través de sus redes sociales. Foto: Instagram.

Más drama en streaming

Este 2022, Netflix prepara más contenido del género. Basándose en encuestas sobre el género y las estadísticas, la telenovela ‘ Yo soy Betty, la fea’ fue el programa que permaneció más tiempo en el top 10 de la plataforma durante 2021.

Las producciones que llegan a Netflix este año, entre otras por confirmar, en el género telenovelesco son las siguientes:

Oscuro Deseo, temporada 2 (febrero)

Ritmo Salvaje (marzo)

Pálpito (2022)

¿Quién mató a Sara? Temporada 3 (2022)

Donde hubo Fuego (2022)

Rebelde, temporada 2 (2022)

Y con el tag: ¡Qué drama!, Netflix te presenta su catálogo con los programas que están en su programación.

¿Dónde ver ¡Qué drama!?

Por el momento se puede disfrutar de la mininovela musical ¡Qué drama! a través de la página oficial de YouTube de la plataforma: