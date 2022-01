Idris Elva podría ser el nuevo James Bond: productora confía en el actor

Daniel Craig se despidió como James Bond en No time to die y ya empezaron las postulaciones para elegir al próximo agente 007. Varios actores populares y de renombre expresaron su deseo de tomar su lugar, pero pocos son tan convincentes como Idris Elva.

Según dio a conocer la productora Barbara Broccoli, la franquicia ya está platicando para elegir al mejor candidato y dicho artista ha sido tomando en cuenta muy seriamente gracias a sus dotes actorales y trabajos previos.

“Conocemos a Idris, soy amiga suya y es un actor magnífico. Y, ya sabes, ha sido parte de la conversación, pero siempre es difícil tener un consenso cuando tienes a alguien en el asiento”, contó en exclusiva para The Deadline Podcast.

Al respecto, Pierce Brosnan respaldó a Elba como el sucesor idóneo y explicó las razones detrás: “Tiene una presencia tan poderosa y tiene una gran tensión de voz interior. Sería magnífico”. No obstante, también recomendó a Tom Hardy, complicando más la elección para los productores de la franquicia.

Como se recuerda, Broccoli adelantó que la búsqueda del nuevo James Bond no comenzaría sino hasta el 2022 a fin de no desviar la atención de No time to die y Daniel Craig. Ahora queda esperar por más detalles del minucioso proceso de casting que ahora está en etapas iniciales.