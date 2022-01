Peacemaker se vuelve la serie más vista de HBO Max de la semana

Peacemaker mostró el lado más salvaje del DCEU tras su estreno en HBO Max y los seguidores de The Suicide Squad, dirigida por James Gunn, no podrían estar más satisfechos con el resultado. No solo mantuvo la esencia del filme, sino que también elevó el nivel de irreverencia, acción y comedia.

Su éxito es tan grande que la plataforma de streaming ya estaría pensando en más temporadas con John Cena repitiendo su papel como El Pacificador. Prueba de esto es que la serie precuela se ha posicionado como la más vista del catálogo por encima de grandes producciones.

Por medio de las redes sociales, HBO Max compartió un ranking de los títulos, ya sean películas o series, más vistos durante la semana por los usuarios de Latinoamérica. Así se vio cómo desplazó a And just like that, Euphoria, Estación Once, El mundo de Craig y El Escuadrón Suicida.

¿De qué trata Peacemaker?

La historia nos presenta a El Pacificador, un asesino despiadado que cree que para lograr la paz vale todo. Contra todo pronóstico, él vuelve a su vida como vigilante tras los eventos de The Suicide Squad y se prepara para una nueva misión junto con un nuevo equipo.

¿Dónde ver Peacemaker?

Peacemaker se lanzó exclusivamente para HBO Max, lo que significa que para ver la serie se tendrá que contratar el servicio online. De acceder al streaming, el usuario podrá ver más material de DC Cómics, como The Suicide Squad, Harley Quinn, Wonder Woman, entre otros.