Gal Gadot, Uma Thurman y otras actrices que denunciaron el maltrato de sus directores de cine

Gal Gadot se une a la amplia lista de artistas que denunciaron haber sido agredidas por sus directores de cine. Como se recuerda, a mediados de 2021, la actriz acusó a Joss Whedon de haber “amenazado su carrera” durante la filmación de Liga de la Justicia. Ahora, el cineasta negó, a través de una reciente entrevista con el diario New York, lo que la actriz dijo sobre él y enfatizó que ella “no habría entendido su sentido del humor”.

Esta no sería la primera vez que salen a la luz diferentes casos de violencia física, verbal e incluso sexual que han sufrido muchas actrices en pleno rodaje. Por esta razón, hacemos un recuento de las experiencias más polémicas ocurridas en el proceso de producción.

Uma Thurman

A pesar de su gran trayectoria artística, Uma Thurman no ha estado lejos de pasar por agresiones físicas y sexuales a lo largo de su carrera. Según relató para el medio The New York Times en 2018, Harvey Weinstein, productor de Pulp Fiction (1994), intentó forzarla sexualmente cuando ella se encontraba en el Hotel Savoy en Londres.

“Me empujó. Intentó ponerse sobre mí (...). Hizo todo tipo de cosas desagradables, pero en realidad no logró colocarse sobre mí y forzarme. Te vuelves como un animal escabulléndote como un lagarto”, mencionó la actriz.

En la misma entrevista, Thurman acusó a Quentin Tarantino de “intento de asesinato”, debido a que este la obligó a manejar un automóvil en condiciones desfavorables en una recordada escena de Kill Bill 1.

“Quentin vino a mi vehículo y no quería escuchar. Estaba furioso porque estaba costándole mucho tiempo, pero yo estaba asustada. Me dijo: ´Te prometo que el carro está bien. Es una carretera recta. Tienes que alcanzar los 65 kilómetros por hora porque, si no, tu pelo no ondeará como debe y te haré repetirlo´. (...) Era una trampa mortal. El asiento no estaba sujeto como debía, no era una carretera recta y estaba llena de arena”, explicó.

Asimismo, la actriz confesó haber sido abusada sexualmente por un actor 20 años mayor cuando ella todavía era una menor de edad.

Hace un par de años se supo que el rodaje de Kill Bill había puesto en peligro la vida de Uma Thurman. Foto: Miramax Films

Shelley Duvall

El resplandor es una de las películas más reconocidas y aclamadas de Stanley Kubrick. Aunque la cinta es recordada por el público de manera positiva, la situación no habría sido la misma para Shelley Duvall, quien interpretó a Wendy Torrance.

Según La Razón, en 2016, Duvall contó en una entrevista los tormentosos momentos que pasó en las grabaciones de El resplandor y la dureza con que la trababa el director en cada escena.

El medio explicó también que la artista no solo sufrió de una crisis de ansiedad, sino que fue sometida a altas situaciones de estrés cuando tuvo que repetir la escena del bate de beisbol 127 veces y llorar casi 12 horas al día hasta que la secuencia fuera aceptada por el director.

Además, el reporte indicó que Kubrick amenazaba a cualquier integrante del equipo de producción que intentara consolar a la actriz.

El resplandor se estrenó el 14 de febrero de 2013. Foto: Warner Bros

Maria Schneider

Uno de los casos más polémicos es sin duda el de Maria Schneider, la actriz de entonces 19 años, que participó junto a Marlon Brandon en la cinta El último tango en Paris. En este filme, la artista tuvo que interpretar una escena de violación sexual, de la cual no había sido informada y no dio su consentimiento.

“Me informaron justo antes de filmarla. Debí llamar a mi agente o tener un abogado en el set de rodaje porque no puedes forzar a alguien a hacer algo que no está en el guion, pero yo no lo sabía”, explicó para el portal Daily Mail.

“Marlon me dijo que no me preocupara, que solo era una película, pero yo estaba llorando de verdad. Me sentí muy mal porque me habían tratado como a una sex symbol y yo quería que se me reconociera como actriz. Para ser honesta, me sentí humillada. Me sentí un poco violada por ambos”, finalizó.

Maria Schneider en El último tango en Paris. Foto: Produzioni Europee Associate

Judy Garland

A pesar de que han pasado más de 80 años desde que se estrenó El mago de Oz con Judy Garland, pocos olvidarán la fatídica experiencia que tuvo que pasar la actriz a su corta edad cuando le dio vida a Dorothy.

Tan solo tenía 16 años, cuando Garland se había vuelto adicta a las anfetaminas para poder resistir las largas jornadas del rodaje. No solo sufría las duras exigencias del cineasta Victor Fleming, sino de los ejecutivos de la Metro Goldwyn Mayer, quienes la inducían a tomar barbitúricos para que pudiera descansar en las noches.

De acuerdo a ABC, la actriz tuvo que usar ajustados corsés y la sometieron a estrictas dietas basadas en sopa de pollo, café y más de 80 cigarrillos diarios para soportar el hambre.

Asimismo, las constantes burlas hacia su aspecto físico y su desenvolvimiento en escena le generaron una dependencia temprana al alcohol.