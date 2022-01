Encanto: “We don’t talk about Bruno” supera a “Let it go” y rompe histórico récord

Encanto sigue maravillando a los espectadores alrededor del mundo; no solo por su mágica historia, sino también por su repertorio de canciones que le valdrá galardones en la temporada de premios. Una de estas se titula “We don’t talk about Bruno” y se ha destacado por su pegajoso ritmo.

De acuerdo a Entertainment Weekly, el tema se ha posicionado como el más exitoso de Disney desde 1995, cuando la compañía tuvo éxito en Billboard con “Colors of the Wind” de Pocahontas. Para sorpresa de varios fans, incluso logró superar a la popular “Let it go” de Frozen.

Compuesta por el famoso Lin-Manuel Miranda, “We don’t talk about Bruno” se posicionó como la número 4 en la lista de Billboard Hot 100 con 29 millones de reproducciones en plataformas dedicadas a la música y más de 8.000 descargas.

Cabe resaltar que Disney eligió el tema “Dos oruguitas” como favorita del filme para para competir en las categorías a Mejor Canción Original en los premios Oscar. Sin embargo, la popularidad y éxito de “We don’t talk about Bruno” la han posicionado como la favorita por los fanáticos.

El filme sigue a los Madrigal, una familia numerosa que vive en las montañas de Colombia. Foto: Disney

¿De qué trata Encanto?

Encanto cuenta la historia de la familia Madrigal, la cual vive en un pueblo mágico ubicado en las montañas de Colombia. Todos los integrantes de su casa han recibido una habilidad única, excepto uno: Maribel.