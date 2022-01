‘Spider-Man: across the Spider-Verse’: cada universo tendrá un estilo distinto

‘Spider-Man: across the Spider-Verse’ traerá de regreso el multiverso arácnido a la pantalla grande tras el estreno de su primera parte Into the Spider-Verse y No way home. A sus turnos, los fanáticos de Marvel no podrían estar más emocionados por ver el resultado.

Dado que se trata de una secuela, conocemos que el Hombre Araña de Miles Morales volverá a conocer variantes provenientes de otros mundos. Sin embargo, aún no tenemos una sinopsis oficial que revele cuáles veremos ni qué amenaza los reunirá nuevamente.

A fin de hacer más amena la espera, los guionistas Phil Lord y Christopher Miller conversaron con Collider para adelantar que cada universo tendrá un estilo de animación diferente; una grata sorpresa para aquellos que quedaron encantados con el aspecto visual de la primera entrega.

«Es una secuela muy ambiciosa, porque no queríamos volver a hacer lo mismo, así que la idea de ir a diferentes dimensiones nos ofreció una oportunidad artística para que cada mundo tuviera su propio estilo artístico, y para poder empujar a la gente de ImageWorks a desarrollar una forma de que cada dimensión pareciera dibujada por la mano de un artista diferente”, explicaron.

El multiverso nuevamente en peligro. Foto: Sony Pictures Animation

Tras esto, enfatizaron que ver el desarrollo de ese material es impresionante. “Realmente, es la razón por la que seguimos haciéndolo, porque es muy complicado hacerlo bien”, finalizaron sobre la principal motivación para hacer más entregas.

¿Cuándo se estrena?

La secuela de Spider-Man: into the Spider-Verse tiene agendado su estreno para mediados de 2023.