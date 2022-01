M. Night Shyamalan: “Siempre me sentí como un marginado en Hollywood”

M. Night Shyamalan saltó a la fama luego de escribir y dirigir la película El sexto sentido, que protagonizaron Bruce Willis y Haley Joel Osment en 1992. Desde entonces, el director, productor y guionista hindú-estadounidense ha brillado a cargo de cintas importantes como El protegido (2000), Señales (2002) y After Earth (2013). Ahora, debuta en el streaming de Apple TV+ dirigiendo el thriller ‘Servant’, la historia de una pareja que tras la pérdida de su bebé ‘cría’ a un muñeco con la ayuda de una extraña nana. M. Night Shyamalan conversó a través del Zoom con varios medios, entre ellos La República, sobre su trabajo en el cine y la serie que este viernes estrena su tercera temporada.

¿Cuáles son los principales cambios que veremos en la nueva temporada de ‘Servant’?

Es la mejor temporada por muchas razones: es muy visceral, muy física, se vuelve de manera abierta corporal y empieza a entrar de lleno en el género. Es una transformación emocionante y shockeante.

En la serie se aprecian personificaciones demoníacas...

Todos estos insectos son definitivamente manifestaciones de algo que tiene que estar ahí, no tanto como una historia bíblica. Están invadiendo la casa y crean este sentimiento extraño. Es como una sensación de infesta y queremos jugar con eso.

Servant aborda lo sobrenatural, pero también el factor religioso. ¿Desde cuándo su fascinación por esto? ¿Hasta qué punto la religión está involucrada con su trabajo?

He crecido con mucha religión, mis padres eran hindúes, mi abuela y toda mi familia es muy religiosa. Crecí rezando, con ceniza en el rostro y rituales. Luego fui a una escuela católica. Así fue: religión, religión y religión en todas las formas, escuchando historias de ambos lados, sobre la religión hindú y también sobre Jesús y María. Construí mi propio sistema de valores, y eso ha afectado la forma en que cuento historias, hay incorporación de espiritualidad ahí. De verdad, creo que hay un elemento de miedo en toda la religión, en la serie también. ‘Servant’ es un diálogo entre la religión y los cultos, y estoy fascinado por esto.

¿Es creyente?

Soy un gran creyente, pero no de la religión, sino de la energía. La energía que damos regresa. Yo creo mucho en eso que se refleja en el mundo. Creo que todas estas creencias religiosas están creadas para que encontremos algo de nuestro camino, es como un entrenamiento tribal de las cosas y lo encuentro interesante. Hay un movimiento fluido entre la religión y lo sobrenatural en la serie, la historia y lo que creo. Y lo acepto porque he crecido con eso.

Escena. Elenco de la serie encabezado por Nell Tiger Free. Foto: difusión

En el último lustro hemos visto la incursión de más mujeres haciendo cine de terror y suspenso. ¿Qué opinión le merece esto?

Yo he contactado a un montón de directoras porque sus puntos de vista me interesan, sus storytelling son únicos, los encuentro interesantes y diferentes. Exploran nuestro poder, nuestro temor y sensualidad. Tal vez, porque soy un inmigrante haciendo películas en Hollywood, siempre me he sentido como un outsider, un marginado, nunca me sentí como parte del sistema. Sentí que tenía que hacer mi propio camino, que iba a tener mucha resistencia. Entonces, las voces de ellas resuenan conmigo por eso. Lo mismo les pasa a ellas, buscan su propio camino para empujarse en el sistema. Estoy muy atraído a sus voces, por eso hay muchas directoras que me parecen increíbles. De verdad creo que el género les da una gran oportunidad. Lo que también me atrae es que ellas son capaces de ver este tambaleo de la humanidad y lo que requiere este género en particular en una forma que me es placentera.