Lizzie McGuire se estrenó inicialmente en Disney Channel en 2001 y duró dos temporadas antes de terminar en 2004. Debido a su éxito, también se estrenó una película en 2003 titulada The Lizzie McGuire movie, la cual obtuvo gran recibimiento entre los fans. Por ello, muchos se preguntan qué pasó con el anunciado reboot de la serie.

Entre 2001 y 2004, Hilary Duff protagonizó la exitosa serie juvenil Lizzie McGuire. Foto: Disney

Hasta Miranda Cosgrove (iCarly) deseaba ver el reinicio de la producción. Ahora, en entrevista promocional para How I met your father, Hilary Duff ofreció declaraciones a Variety en torno a la idea de este regreso a la TV.

“No creo que esté muerta ni viva. Creo que simplemente está ahí sentada ”, dijo Duff sin aniquilar por completo las esperanzas de sus admiradores. Sin embargo, reconoció que no siempre estuvo dispuesta a ser parte del, por ahora, cancelado proyecto: “Yo estaba como: ‘No, gracias’. Y luego, un día, me dije: ‘Sí’. Hay mucho amor ahí”.

Hilary Duff mantiene esperanzas de fans por nuevo programa de Lizzie McGuire. Foto: La República

Aun así, admitió que existen muchos retos para retomar un contenido que el público mantiene como un imborrable recuerdo de infancia. Sin embargo, mencionó que, de haber continuado con el reboot de Lizzie McGuire, no hubiera podido participar en el spin-off de How I met your mother.

“Siempre hay que esforzarse con algo que es tan querido e importante para tanta gente. Simplemente mantengo mi corazón y mi mente abiertos. No creo que How I met your father hubiera surgido si Lizzie hubiera ocurrido”, precisó.

How I met your father está protagonizado por Hilary Duff. Foto: Variety

¿Por qué fue cancelado el reboot de Lizzie McGuire?

El reboot de Lizzie McGuire fue anunciado por todo lo grande hace unos años atrás. Todo apuntó a que fue cancelado por desacuerdos en la temática de la producción. De hecho, en enero de 2020, Variety reportó que Terri Minsky, la guionista principal, no iba más en el proyecto debido a que no logró “una misma dirección creativa con Disney”.

Asimismo, ‘La casa del ratón’ compartió sus propias razones: “Los fans tienen grandes expectativas para cualquier historia nueva. A menos que estemos seguros de que podemos cumplirlas, hemos decidido esperar”.