Cobra kai, una de las series más vistas de Netflix, sigue dando de qué hablar. Solo hace poco se estrenó la cuarta temporada de la secuela de Karate kid y en unos meses se viene la quinta entrega, la cual ya está completamente grabada. Y para alegría de los fanáticos, Cobra kai, temporada 6 está en mente.

Cobra kai, temporada 4 volvió con la misma esencia, pero con una trama más agresiva. Foto: Netflix.

A 34 años del lanzamiento de la primera película, Ralph Macchio y William Zabka regresaron con sus papeles más recordados: Daniel LaRusso y Johnny Lawrence, respectivamente. Lo que mucho se comenta y se pregunta es qué habrán hecho los productores para convencerlos de retornar en sus roles protagónicos.

Además de la nostalgia, ¿será el buen salario? No hay duda de que en parte es así, pues según el medio Celebrity Net Worth, Ralph Macchio y William Zabka estarían ganando muy bien.

Ralph Macchio para Entertainment Weekly. Foto: EW

Ambas figuras de Hollywood cobraron US$ 100.000 por cada capítulo de la primera y segunda temporada de Cobra Kai, siendo así el salario total por entrega de US$ 1 000 000 para cada uno. Esto, sin contar que Ralph Macchio y William Zabka son productores ejecutivos de la serie de Netflix.

Se desconoce si para estas dos últimas temporadas Macchio y Zabka han aumentado la tarifa por su trabajo, pero en general se sabe que hasta el momento Ralph poseería alrededor de US$ 4 000 000 y William US$ 3 000 000.

William Zabka para Entertainment Weekly. Foto: EW

Ellos no son los únicos que recibieron estas millonarias pagas, Xolo Maridueña, quien da vida a Miguel, ha recibido US$ 2.000.000, mientras que su compañera Mary Mouser, más conocida como Sam, hija de Daniel LaRusso en la ficción, también maneja este monto. Por otro lado, Martin Kove (John Kreese) no se queda atrás, ya que al igual que los mencionados tiene en su cuenta la misma cifra.

Cobra kai, temporada 4: tráiler oficial