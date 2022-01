Actor de Marvel debutará como director de película

Muchos actores consideran a la dirección de películas como un paso hacia adelante en sus carreras. Este es el caso de Anthony Mackie, uno de los protagonistas del Universo Cinematográfico de Marvel, quien se encuentra listo para dar el salto y poder llevar adelante por primera vez una película.

El actor en cuestión todavía está vinculado al UCM y fue protagonista de una de las series que se vieron en 2021 en Disney Plus: The Falcon and the Winter Soldier.

El UCM inició en 2008. Foto: Marvel Studios

Actor del UCM será director

Según Deadline, el actor Anthony Mackie, quien interpreta a Falcón en el UCM, tendría todo acordado para dirigir su primera película. El proyecto contará con Saniyya Sidney, actriz que participó en el filme King Richard. El nombre de la cinta será Spark.

Anthony Mackie portará el escudo en la cuarta película de Capitán América. Foto: Marvel/Disney

¿De qué tratará Spark?

El largometraje contará la historia de Claudette Colvin, una heroína anónima de la era de los Derechos Civiles. A sus 15 años, ella le hizo frente al racismo que se vivía en su época y hasta fue arrestada por no ceder su asiento en un autobús en el que viajaba en Montgomery, Alabama, cuando el transporte público todavía se dividía de acuerdo al color de la piel.

Sin embargo, la historia la terminó eliminando de sus páginas y le dio el protagonismo de la revolución a Rosa Parks (quien hizo lo mismo), ya que para muchos la pobreza de Colvin no la hacia una figura ideal para el movimiento.