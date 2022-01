‘Thor: love and thunder’: película traería de regreso a Robert Downey Jr.

Aunque Iron Man ya no forma parte de la fase 4 del UCM, Robert Downey Jr. Parece ser inolvidable. El actor llegó a Marvel Studios en 2008 para interpretar al Avenger Tony Stark. Si bien el no fue el primer vengador, sí fue el primero en entrar a la pantalla grande como parte de la franquicia.

El carisma, la espontaneidad y el sarcasmo de Robert Downey Jr. han hecho de Tony Stark uno de los personajes más queridos y respetados de Marvel. Por eso, en 2019, cuando el personaje se sacrificó en Avengers: endgame, muchos fans se enfadaron con Marvel.

Sin embargo, hubo más de una especulación sobre su posible regreso al UCM. En un inicio se creyó que regresaría en Spider-Man: no way home, pero como no sucedió, ahora hay un nuevo rumor. Todo indicaría que el regreso de Iron Man se daría en la próxima película Thor: love and thunder.

Poster no oficial de Thor 4. Foto: RPK_NEWS1 / Twitter

Thor y Iron Man juntos

El actor que interpretará a Korg mostró una parte del guion de la película de Thor mientras hacia un live en Instagram. Según lo que aparece, en la captura de pantalla compartida por el usuario de Twitter @PhaseZeroCB, el actor mostró la parte del filme cuando Thor y Iron Man se reencuentran. “Pero, ¿cómo? Te vi morir”, dice el personaje de Hemsworth hacia el de Downey, a lo que este responde: “Ciencia. Thanos está de nuevo”. Así, comienza una conversación emocionante entre ambos.

Tweet que indicaría el regreso de Iron Man en Thor: love and thunder. Foto: Twitter/@PhaseZeroCB

Aún se desconoce si Marvel tomará medidas al respecto sobre esto, pero todo indica que el guion filtrado por Waititi es más que real.