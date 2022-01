Willem Dafoe quiere ser Joker junto a Joaquin Phoenix: ¿se cumple el sueño de los fans?

Willem Dafoe, quien recientemente volvió a su papel del Duende Verde en Spiderman: no way home, ha confirmado en una reciente entrevista que no descarta la idea de interpretar al Joker. El rol que han pedido los fanáticos e internautas desde hace años a través de diversos fanarts podría volverse realidad, y el actor tiene la brillante idea de estar en pantalla grande junto a Joaquin Phoenix, quien protagonizó la galardonada cinta del villano de Batman en 2019.

En una entrevista para GQ, Dafoe ha emocionado a los fanáticos no solo por su deseo de dar vida al Guasón, sino también porque incluso tiene una interesante idea para el rol.

Willem Dafoe como Norman Osborn, el 'Duende Verde'. Foto: Sony Pictures

“Hay algo interesante al respecto, como si hubiera un impostor de Joker . Entonces, sería posible no tener Jokers enfrentados, sino a alguien que afirme ser el Joker pero no lo es”.

Pero, por si fuera poco, el destacado actor también reconoció que ha fantaseado con lo que logró Joaquin Phoenix respecto del personaje.

Joaquin Phoenix podría volver como Joker. Créditos: Warner Bros/ Difusión

”Eso abre la posibilidad de una historia interesante, particularmente si has tenido al Joker de Joaquin Phoenix y luego has tenido alguien que estaba imitando lo que que él hizo”.

“He fantaseado al respecto”, dijo Dafoe antes de señalar que es una idea que no va a discutir con nadie más.

El público lo pide desde hace años

Mucho antes de la llegada de Phoenix como el Joker e incluso antes de la infame versión de Jared Leto, los fanáticos ya pedían que Dafoe debutara como el nuevo Guasón.

Fan art de Willem Dafoe como Joker. Foto: Facebook

En internet se pueden encontrar diversos fanarts de Willem Dafoe sonriendo con el maquillaje del payaso de Ciudad Gótica.

El personaje es tan popular que ahora incluso ha surgido la idea de que Andrew Garfield interprete al Joker.