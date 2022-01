Michael Keaton revela por qué dejó de ser Batman y luego volvió a dicho rol en The Flash

A sus 70 años, Michael Keaton posee una extensa carrera como actor, pero quizás su rol más conocido sea el del Hombre Murciélago en Batman (1989) y Batman Returns (1992). El recordado vigilante de Ciudad Gótica reveló recientemente la razón por la que abandonó la franquicia de los años 90 y explicó qué fue lo que lo hizo regresar al famoso personaje en la película dirigida por Andy Muschietti, The Flash.

En una entrevista para The Hollywood Reporter, Keaton recordó cómo fue su paso por una de las películas más recordadas del héroe de DC.

¿Porqué Michael Keaton abandonó Batman?

“Era un trabajo”, dijo sin titubear Keaton sobre la cinta de Batman de 1989. “Y luego la siguiente fue un trabajo, y lo disfruté”, añadió.

Batman interpretado por el actor Michael Keaton en 1989. Foto: Warner Bros.

Y a pesar de que se divirtió al ser la estrella tanto en la primera como en la segunda producción, el actor explicó que luego de un tiempo simplemente no pudo seguir con la tercera.

“Solo pensé: ‘Bueno, esto no es bueno. Esto no es bueno. Simplemente, no puedo hacerlo. Me volaré los sesos. Simplemente, no puedo vivir conmigo mismo. Me alejé”, confesó el intérprete.

¿Por qué aceptó volver en The Flash?

A pesar de que Michael Keaton dio a entender que estaba cansado del rol, cuando la oportunidad de volver a interpretar a Bruce Wayne apareció, se mostró positivo al respecto.

“Pensé: ‘chico, ¿cómo sería eso? ”, dijo Keaton al contar que luego le llegó una llamada de Warner Bros con la propuesta de por medio.

Los ejecutivos de la película de The Flash, le pidieron a Michael que leyera el guion de la película para saber su opinión.

‎”Tiene que ser bueno”, admitió Keaton. “No hay razón para hacerlo si no es bueno”, pensó el actor.

The Flash llegará a los cines en noviembre de 2022. Foto: composición/Warner Bros.