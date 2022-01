Andrew Garfield y la divertida reacción de Emma Stone por mentir sobre No way home

El actor reveló que su excompañera de reparto le texteaba constantemente para preguntarle sobre Spiderman 3, pero él se negó a contarle algo hasta el final.

Spiderman: no way home confirmó el Spider-Verse con Tom Holland junto a Tobey Maguire y Andrew Garfield. Foto: Happy Sad Confused/ Tonight Show with Jimmy Fallon/Marvel/Sony