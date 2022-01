Spiderman: no way home hizo realidad el sueño de millones de fans al presentar el Spider-Verse con Tom Holland junto a Tobey Maguire y Andrew Garfield. Esta reunión arácnida fue de los principales atractivos que tuvo la película de Marvel Studios y Sony Pictures. No obstante, más allá de la nostalgia, también hubo la oportunidad de incluir numerosas referencias y hasta recrear un meme ¡dos veces!

Pointing meme fue recreado en Spiderman: no way home. Foto: Difusión

Garfield comentó en el podcast Happy, Sad, Confused que la idea de recrear el meme de ‘pointing spiderman’’ fue suya, y se agregó para darle un toque extra a las escenas de interacción con los otros actores de ‘spidey’

“Estábamos tratando de averiguar lo de señalar, ‘¿Cómo vamos a hacer lo de señalar de una manera que (tenga sentido)?’ Nos llevó un tiempo”, inició el artista.

“Sucedió de forma natural mientras estábamos en ese andamiaje decidiendo, ‘Peter #1, Peter #2, Peter #3′. Pero en realidad, recuerdo haber tenido un destello de luz y luego correr al set y decirle a Jon (Watts, director): ‘¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo!’ ”.

No way home recreó meme Pointing Spiderman. Foto: Sony/Marvel

El momento meme apareció por primera vez cuando los tres hombres araña se juntaron con MJ y Ned en un laboratorio para desarrollar las curas para los villanos que ingresaron al UCM. En un momento, el mejor amigo del protagonista llama al Peter Parker de su universo, pero todos caen en la confusión por no saber a quién exactamente se refiere.

“Hay un instante en el que Jacob (Ned en la cinta) dice: ‘¡Oye, Peter!’. Y todos decimos: ‘¿Sí?’ Pero en el guion, era como si eso fuera todo. Todos decimos ‘sí’, y entonces mi Peter dice: ‘Esto no va a envejecer en absoluto’. Algo así como una ironía, que se sintió un poco subestimada, y no del todo bien para el momento”, dijo el ganador del Golden Globe por Tick, Tick, Boom!

De ese modo, el intérprete se dio cuenta de que “este es el momento en el que podemos decir: ‘(señalando) ¿Te referías a mí, o te referías al otro (Peter)? Y Jon dijo: ‘¡Eso es! Ya está’. Ya está'. Me alegré mucho de que eso funcionara. Fue tan divertido, creativo y libre ” añadió.

En tanto, la otra escena donde se recrea ‘pointing spiderman’ fue cuando los héroes arácnidos están en las estructuras de la Estatua de la Libertad y se encuentran contra los villanos de las otras sagas de Sony.

No way home recreó meme Pointing Spiderman. Foto: Sony/Marvel

¿De dónde viene el meme de Spiderman?

Según comenta ComicBook.com, el meme donde tres versiones del ‘Trepamuros’ se señalan entre ellos tiene su origen en el episodio Double identity de la clásica serie animada de Spider-Man de 1967.