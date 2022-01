Spider-Man: no way home representa un reto para el Universo Extendido DC

Después del estreno de Spider-Man: no way home, el mundo de los superhéroes e incluso la forma de hacer las películas podría haber cambiado porque la película de Marvel con Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland fue un acontecimiento no solo entre los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), sino también entre los productores de las películas de DC.

¿Qué medidas tomará DC para competir con Marvel?

Spider-Man: no way home ha significado un nuevo reto para el Universo Extendido DC y mucha presión, sobre todo para el próximo estreno de The Flash que nos presentaría el multiverso de los Batman de Ben Affleck y Michael Keaton para hacerle frente al éxito que Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland han conseguido.

Según los expertos en el cine de estas dos casas de comic es que DC se encuentra en una desventaja clara porque el público relacionaría lo que vería en The Flash con lo que vio en la última cinta del Hombre araña e incluso podría esperar ver a un tercer Batman, el interpretado por Christian Bale.

¿Cuál sería el futuro inmediato de DC Films?

Debido a la expectativa que se ha generado por el cine de superhéroes con la cinta Spider-Man: no way home, el reto que tendría que afrontar el DCEU entre el 2022 y 2023 es muy grande con los estrenos de The Flash, The Batman, Black Adam, Shazam: Fury of the dioses y Aquaman and the Lost Kingdom, en donde el grande beneficiario sin dudas sería el público.