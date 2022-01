Piratas del Caribe 6: el futuro de la saga sin Johnny Depp y con protagonismo femenino

Piratas del Caribe se ha convertido en una de las franquicias cinematográficas más populares de los últimos años. Iniciada en el 2003 con La maldición de la perla negra, este salto a la gran pantalla de una popular atracción de los parques temáticos de Disney ha estrenado ya cuatro secuelas, pero la sexta entrega de la misma no termina de despegar.

¿Qué ha estado pasando con Piratas del Caribe 6?

El plan inicial de Disney era que Piratas del Caribe 5 y 6 se rodasen de forma consecutiva, pero se acabó descartando después de que en el 2017 se estrenara La venganza de Salazar. Se había anunciado que Joachim Rønning, codirector de la quinta entrega, se ocuparía en solitario de la puesta en escena de la sexta cinta, pero como la anterior no funcionó en taquilla según lo previsto —debido a que i ngresó 794 millones de dólares, cuando todas las secuelas anteriores habían rondado o superado los 1.000 millones de recaudación mundial — empezaron a dudar de su realización.

El caso Depp

Piratas del Caribe 6 quedó en foja cero cuando, a finales de 2018, se supo que Disney había decidido prescindir de los servicios de Johnny Depp (aunque es algo que la compañía nunca llegó a anunciar oficialmente) debido a su disputa legal contra Amber Heard, la cual no lo hacía ver como una figura que el público de la casa del ratón debiera seguir.

Lo más probable es que ya no veamos a Johnny Depp como el mítico Jack Sparrow. Foto: Disney.

Cambio tras cambio

A principios del 2020, primero se informó que Rønning no repetiría como director, mientras que el guion era encargado a Ted Elliott (quien había trabajado en los libretos de las cinco anteriores entregas) junto a Craig Mazin, creador de la aclamada serie Chernobyl. Más o menos por la misma fecha, el productor Jerry Bruckheimer anunció que la primera versión del guion ya estaba casi lista y que esperaba que le gustase a Disney, aunque la compañía al parecer todavía tiene dudas sobre si realizar la cinta o no.

Protagonismo femenino

Lo último que se supo a fines del 2020 es que Disney preparaba un spin-off de la saga con Margot Robbie al frente del reparto y con guion de Christina Hodson, quien ya había colaborado con la actriz en Aves de presa e iba a contar una nueva historia con personajes completamente diferentes.

La cotizada actriz Margot Robbie podría protagonizar un spin-off de Piratas del Caribe. Foto: Disney.

Johnny Depp, el mítico Jack Sparrow