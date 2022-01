Peacemaker: insulto a Batman enfureció a Warner Bros y James Gunn respondió

Peacemaker mostró el lado más salvaje del DCEU tras el estreno de The Suicide Squad, dirigido por James Gunn. Su nivel de acción y sentido del humor está dando de qué hablar entre los fans, pero no a todos les ha encantado su irreverencia al momento de expresarse del Hombre Murciélago.

El director habló con TV’s Top 5 Podcast sobre la escena en que ‘el Pacificador’ insulta y desprecia al Caballero oscuro por su negativa a matar a sus enemigos. Sin embargo, no esperaba que esto no le agradara a varias personas en Warner Bros. “Me sorprendió mucho que les molestara que Peacemaker insultara a Batman”, señaló.

“Me quedé en shock. A fin de cuentas, dice cosas horribles sobre otros superhéroes que son mucho peores que llamar a Bruce Wayne de esa manera”, agregó durante el podcast, antes de explicar por qué las observaciones del protagonista eran completamente válidas.

“No solo eso… Batman es el único personaje sobre el que tiene una opinión de verdad. De todos los demás, no tiene una opinión formada. Simplemente cree las cosas que ha leído en internet. Todo lo que él crees es una estupidez, pero de él es del único que tiene un punto de vista que podría tener incluso sentido”, reflexionó.

Los fanáticos de Peacemaker ya están reaccionando en Twitter sobre la nueva serie de HBO Max. ¿Qué dijeron de la creación de James Gunn?. Foto: composición/HBO Max

En cuanto a la razón por la que han molestado tanto en Warner con la situación, el cineasta aseguró no tener idea. “Tendrás que preguntarles a ellos. No sé por qué insulta a Batman, es potencialmente más ofensivo que despreciar a Superman. No entiendo por qué llamaron la atención con uno, pero no con el otro”, finalizó entre risas.