En diciembre de 2021 finalizó una de las series más populares de Netflix: La casa de papel. La franquicia creada por Álex Pina dio la vuelta al mundo en poco tiempo y ganó miles de seguidores que, hasta la fecha, siguen cada detalle relacionado con el programa. Ahora, la actriz Itziar Ituño, quien caracterizó a la inspectora Raquel Murillo, reveló nueva información sobre su paso por la ficción española.

Lisboa es uno de los personajes más populares de La casa de papel. Foto: Netflix

En una reciente convención en París, The Hold Up Gang: Panel Itziar Ituño, la artista respondió algunas preguntas relacionadas sobre su personaje y cómo fue que aceptó ser parte de la serie.

“Tuve mis dudas de si aceptar hacer el papel de Raquel porque yo vivo en el país vasco, yo hacía teatro en el país vasco y cuando hice el casting, suponía, quizás dejar el teatro y mudarme a Madrid, una ciudad desconocida para mí. Di el paso con muchas dudas, pero no me arrepiento de nada”, aseguró.

Asimismo, algo que sorprendió fue el debate que hubo en la producción de La casa de papel por la elección de su nombre de atracadora cuando se cambió de bando en la temporada 3.

“Bueno, una vez en una entrevista me pidieron que eligiera la capital de un país y elegí Lisboa. Me cambiaron el nombre y me llamaron Lisboa, como yo había elegido. Creo que dudaban entre dos, entre Lisboa y Lima, pero al final eligieron Lisboa . Luego, reflexionando sobre ello, pensé: ‘¡Debería haber elegido Bilbao, ya que soy de allí!’. Pero bueno, me encanta Lisboa”, finalizó.

A pesar de que la serie terminó, Netflix no ha dejado de lado la franquicia, ya que se encuentra trabajando en un nuevo spin-off de La casa de papel centrado en Berlín, personaje interpretado por Pedro Alonso.

La casa de papel 5, parte 2 - tráiler