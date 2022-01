Joss Whedon responde a graves acusaciones y críticas de Justice League

La liga de la justicia llegó a los cines bajo la dirección de Joss Whedon y fue vapuleada por parte de los fanáticos que exigían ver la versión original. Luego de una campaña sin precedentes, HBO liberó la Justice League de Zack Snyder, convirtiéndose en uno de los estrenos más polémicos del cine reciente.

En una reciente entrevista para NY Magazine, Whedon finalmente habló sobre la polémica alrededor de la película y sus verdaderos pensamientos sobre su paso por DC Films. “Me pidieron que lo arreglara y pensé que podría ayudar”, empezó.

“Ellos (los ejecutivos de Warner Bros) habían perdido la fe en la visión de Snyder y querían que tomara el control”, aseguró para referirse a los cambios entre ambas versiones. Tras esto, habló sobre las duras acusaciones de Ray Fisher y Gal Gadot.

Como se recuerda, el actor lo acusó de racismo por los malos tratos en el set de rodaje y la eliminación de varias escenas suyas. “Ninguna es cierta. Ni siquiera merece la pena discutirla. Estamos hablando de una fuerza maligna. Estamos hablando de un mal actor, en ambos sentidos”, respondió.

En cuanto a Gadot, explicó que ella pudo haberse confundido y no haber comprendido su “sentido del humor”: “Yo no amenazo a la gente, ¿quién hace eso? El inglés no es su primer idioma y yo suelo ser molestamente florido con mis palabras”.

No obstante, estas declaraciones, lejos de hacerlo quedar mejor, también han sido tomadas como racistas y discriminadoras.

¿De qué trata Justice League?

Decidido a garantizar que el último sacrificio de Superman (Henry Cavill) no fuera en vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) une fuerzas con Diana Prince (Gal Gadot) con planes de reclutar un equipo de metahumanos para proteger al mundo de una inminente amenaza llamada Darkseid.